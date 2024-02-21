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年通膨率254.2% 米雷伊險招抑物價

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

即便環比速度略微降溫，阿根廷一月的年通膨率仍達到卅年新高的百分之二五四點二，新總統米雷伊著手展開一場高風險的戰鬥，以遏制即將決定任內經濟前景的物價壓力。

阿根廷統計機構十四日公布的數據證實，在米雷伊推動貨幣披索大幅貶值，以及始於前政府的價格控制協議到期後，該國一月消費者物價指數跟前一個月相比漲幅為百分之廿點六，略低於二○二三年十二月的百分之廿五點五。

金融時報報導，分析師指出，米雷伊的財政調整有助於抑制通膨，但如今抑制物價上漲的更大因素是阿根廷經濟開始衰退。國際貨幣基金（ＩＭＦ）預測，阿根廷今年的國民生產毛額（ＧＤＰ）將萎縮百分之二點八。

阿根廷拉普拉塔國立大學經濟學教授柯蘭特說，「我們仍處在第一階段」。他指出，政府依靠經濟衰退抑制物價，以及短期策略來削減開支，例如將預算凍結在二○二三年的程度，「這無法持續下去，到了某個時候，政府將需要推出一個穩定計畫，讓我們能夠降低通膨，同時還讓經濟成長」。

米雷伊計畫削減國內優厚的能源和運輸補貼，預計將在接下來幾個月導致極大的物價上漲壓力。工商集團表示，許多企業二月開始面臨能源費用增加一倍到四倍。另外，因為米雷伊取消一點二四億美元的區域交通補貼基金，並且解凍大布宜諾斯艾利斯的交通價格，部分官員警告，巴士與地鐵票價未來幾個月恐上漲百分之三百六十。

要控制匯率壓力並抑制通膨，市場對米雷伊的經濟計畫是否有信心，是關鍵因素。

另外，米雷伊也面臨政治阻礙。他的政黨國會席次僅不到百分之十五，因此面臨一連串挫折，如被迫從國會撤回一套加稅與減支措施法案；該措施是施政目標的核心，即把二○二三年財政赤字占ＧＤＰ的百分之二點九，轉成二○二四年財政盈餘占ＧＤＰ的百分之二。

由於長期財政計畫未獲國會支持，米雷伊轉而砍掉行政部門開支，包括各種補貼與省政府補助款，引發他跟省長和國會代表間的緊張。

消費者物價指數 通膨 阿根廷

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