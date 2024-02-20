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春節旅遊創千億商機 中經濟陰霾猶存

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

龍年帶動中國旅遊一片狂潮，旅遊消費較去年成長超過4成！中國官方表示，因為旅遊政策與春節假期等因素，龍年春節國內旅遊人次創下歷史紀錄，總消費更高達6237億人民幣。但專家指出，中國仍面臨通貨緊縮、房地產危機等壓力，光靠旅遊盛況仍難以提振市場信心。

龍年春節旅遊超旺

BBC》報導，農曆春年是中國最大的節日之一，數億人返鄉與家人團聚，更會遊覽國內觀光景點。此次龍年春節假期長達9日，帶動國內旅遊風氣，假期期間國內遊客總消費高達6327億元人民幣，較2023年成長47%。

CNN》報導，中國政府旅遊部門指出，在政府政策、服務量能提升、宣傳到位等因素下，城鄉民眾出遊的意願增強，使得今年國內旅遊人次、消費都創下新高。

從2020年開始的春節受到新冠疫情影響，各地觀光名勝都是門可羅雀，直到今年春節旅遊量能開始回升。不過數據指出，與新冠疫情前的春節數據相比，龍年春節旅遊平均每日消費為166元人民幣，仍低於2019年的平均消費。

房地產危機猶存

專家分析，儘管看到中國旅遊量能有回升，但中國經濟仍遇到通貨緊縮、房地產危機等壓力，該國經濟還有可能持續衰退，投資者仍須提高警覺。

匯豐銀行亞洲經濟學家諾曼指出，「房地產仍然是推垮中國經濟的主因」，因為營建業不景氣，將連帶損害鋼鐵、玻璃與水泥等原物料產業，同時擁有房子的民眾也會出現「資產正在貶值，錢包變小了」的感受，進而減少消費支出。

他強調，光靠強韌的旅遊盛況，很難提振整體市場的信心，所以投資者們仍盼中國政府能祭出更多振興措施，提高經濟成長，尤其關注未來是否還有穩定房地產產業的政策。

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