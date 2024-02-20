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拜登擬放寬汽車排廢限制

經濟日報／ 編譯葉亭均林奇賢／綜合外電
白宮傳出擬議放寬廢氣排放限制規定。圖為總統拜登2021年從油電混合車下車畫面。（美聯社）
白宮傳出擬議放寬廢氣排放限制規定。圖為總統拜登2021年從油電混合車下車畫面。（美聯社）

根據消息人士說法，美國拜登政府有意放寬汽車廢氣排放限制規定，讓車廠有更多時間推動從汽油車轉向電動車的計畫，而非倉促在未來幾年內迅速提高電動車銷量。

紐約時報引述知情人士報導，這是拜登政府向汽車製造商和工會的讓步，也代表直到2030年前，車廠不需要急著大幅提高電動車銷量，知情人士並指出最終規定可能在初春公布。路透引述的來源則說最快下月發布。

這項調整出現在美國總統拜登競選連任、同時試圖處理氣候變遷問題之際，他希望降低來自油車的二氧化碳排放，而他也需要取得汽車產業的政治支持。曾在2020年支持拜登的汽車工會勞工，現在擔心突然轉向電動車，會讓他們失業。另一方面，消費者對電動車需求一直不如車廠預期，原因是價格較高、充電站相對較少，讓潛在消費者退卻。

美國前總統川普則乘機抓住電動車議題，向公眾表示這招行不通，並且向汽車業勞工表示，拜登政策是瘋狂愚蠢的，他會在重返白宮「第一天」消滅這項政策。

美環保署（EPA）去年提議歷來最嚴格汽車廢排限制，由於非常嚴格，車廠能遵守的唯一辦法就是在相對短的時間內賣出大量零碳排的電動車。EPA提議會使車廠到2032年時，售出新車和輕型卡車須有67%純電動車，才能符合更嚴格廢排規定。相形下，去年純電車新車銷售占比僅7.6%。

拜登 消費者 美國

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