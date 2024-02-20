陸傾銷貨物 美出聲警告

英國金融時報（FT）報導，華盛頓已經警告北京，如果中國大陸試圖以在國際市場傾銷貨物的手段，解決其產能過剩問題，美國及其盟國將採取行動。

美國財政部的兩名高階官員表示，財政部負責國際事務的副部長尚博 （Jay Shambaugh）最近率領代表團訪陸時，向中國大陸主管經濟事務的國務院副總理何立峰明確表達此一憂慮。

他說：「我們擔心，中國的工業支援政策和總經政策更側重供應，而不考慮需求來自何處，這將造成產能過剩，最終衝擊全球市場。」

美國最擔憂的是先進製造業，特別是潔淨能源部門，例如電動車、太陽能板、鋰電池等。

尚博說，他強調不僅美國關注此事，而中國大陸不該把美方或其他國家的反應視為「意外之舉」。

歐盟去年對中國大陸電動車業發起反補貼調查。歐盟主管競爭事務的執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）17日表示，歐盟準備動用貿易工具來解決中方不公平的貿易手段。

一位官員表示，華府盼望北京嚴肅面對問題。他也說，美財長葉倫今年稍晚訪問北京時，此問題會成議程「重點」。葉倫本月稍晚到巴西聖保羅會晤G20國家財長時，預料也將提及中國大陸產能過剩的問題。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）說，美國應該施壓中國大陸來提高內需，「假設這一切仍無法改變現狀，華府將別無選擇，只能仿效歐盟，啟動調查，最後可能導致大舉擴大對陸貨進口限制」。

中國大陸已承認產能過剩帶來的風險，但尚未制定解決問題的明確計畫。大陸國家主席習近平去年12月表示，若要確保未來經濟的成長，部分產業的產能過剩是必須解決的「挑戰」之一。但北京當局也一直批評西方國家不斷升高的保護主義行為，並指控其濫用貿易爭端的機制。