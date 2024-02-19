快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任天堂股價重摔8% 受Switch 2傳延後至明年消息拖累

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
任天堂傳出明年才會推出第二代的Switch遊戲主機。美聯社
任天堂傳出明年才會推出第二代的Switch遊戲主機。美聯社

任天堂股價今天盤中重挫超過8%，先前有報導傳出，任天堂延後遊戲主機Switch第二代機款的發表時間，要等到明年年初才會上市。

台灣時間19日近9時30分，任天堂股價下跌6.4%至每股8,301日圓，盤中一度重挫8.8%，創一年來最大盤中跌幅。

根據彭博資訊稍早報導，總部位於京都的任天堂告知遊戲發行商夥伴，下一代Switch的推出將從今年第4季延後至2025年年初。任天堂的一些合作夥伴被告知，這款還沒對外宣布的遊戲主機最快要到2025年3月才會發布。

投資人可能進一步拋售任天堂股票，因為他們之前預期該公司會在2024年推出新遊戲主機，取代已經推出七年的Switch。這些題材帶動任天堂股價在上周創歷史新高，但高盛分析師Minami Munakata曾警告該股估值過高。

任天堂社長古川俊太郎在本月才報會議上再度拒絕對於Switch新主機的相關消息做出回應，僅表示公司會在4月展開的新一年度討論相關計畫。他同時表示，要銷售更多現有產品將面臨挑戰，此前任天堂已賣出1.39億台Switch。如果任天堂在今年度的年底假期旺季沒有開賣Switch 2，將面臨來自Sony、微軟更新型、功能更強大的遊戲主機競爭。

Bernstein分析師Robin Zhu表示，一些投資人可能認為任天堂股價進一步下跌是逢低買入的好機會。他預估任天堂會在未來六個月內宣布新硬體產品的消息。

任天堂 大盤 投資人

延伸閱讀

大阪環球影城增聘逾60歲員工 想擴大遊園年齡層

日本京都「天橋立」男彎腰賞景…竟遭同事推落15公尺深山谷！影片曝

縫合吧！現象級遊戲《幻獸帕魯》的諧仿或抄襲？衍生的血汗社會迷因

任天堂上調Switch銷量

相關新聞

貝萊德等多家基金看好日股將是日銀超寬鬆退場大贏家

全世界最大資產管理公司貝萊德公司（BlackRock）日本主動投資部門負責人Yue Bamba預測，日本股市很可能成為日...

泰經濟成長速度遜於市場預期 泰銖升值幅度縮小

泰國去年第4季經濟成長增速低於預期，因全球需求疲軟損害出口，而消費可能因為遊客支出減少而受影響。

通膨還是太強 摩根士丹利放棄建議做多美國5年期公債

美國消費者和生產者物價表現強勁，導致美債大幅下跌，摩根士丹利因此放棄做多美國5年期公債的建議 ，改採中性的立場。

任天堂股價重摔8% 受Switch 2傳延後至明年消息拖累

任天堂股價今天盤中重挫超過8%，先前有報導傳出，任天堂延後遊戲主機Switch第二代機款的發表時間，要等到明年年初才會上...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（16日）遭遇路障，上個月生產者物價（PPI）增幅高於預期，預告聯準會（Fed）對抗通膨不會罷手，且不急於...

遊東京迪士尼注意！當地擬明年起對外地遊客徵「住宿稅」

日本NHK報導，東京迪士尼和多間酒店所在的千葉縣浦安市表示，決定在明年財年對外地遊客徵收「住宿稅」，作為應對當地觀光業復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。