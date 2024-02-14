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蘋果任職最久設計師將退休 創造Apple美學的舊團隊幾乎走光了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果設計團隊協助開創Apple Watch、iPhone、iPad等熱銷產品。路透
蘋果設計團隊協助開創Apple Watch、iPhone、iPad等熱銷產品。路透

在蘋果公司（Apple）任職時間最長的資深工業設計師安德烈（Bart Andre）即將退休，離開蘋果。彭博資訊說，這代表了曾由前設計總監艾夫（Jony Ive）所領導的團隊，已經幾乎全部換人。

知情人士透露，1992年加入蘋果的安德烈本月告訴同事，他將要退休。安德烈是少數自艾夫時代留任至今的設計師之一，艾夫在蘋果的設計團隊，過去30年來協助公司創造了蘋果產品的美學，他們在賈伯斯1990年代後期重返蘋果之前就已存在。

安德烈被認為是艾夫在蘋果時的左右手。在艾夫離職後的接任人韓奇（Evans Hankey）去年也走人之後，蘋果沒有再設首席產品設計師職位，安德烈幫忙維持設計團隊運作。他也是持有最多蘋果專利的人員之一。

目前經營聲音公司Syng的Christopher Stringer曾在蘋果與安德烈共事，他說：「安德烈在蘋果的印記，不可不可磨滅的。我每天都看到他在照顧各個細節。」

彭博指出，最近幾個月，例如去年年底左右，頂尖設計師Colin Burns、Shota Aoyagi、Peter Russell-Clarke等人都離開了蘋果設計團隊。多位任職也很久的軟體設計師，也計劃在近期離職。

蘋果的工業設計與使用者界面設計團隊，目前都由營運長威廉斯（Jeff Williams）監督，威廉斯在2019年艾夫離職後出任營運長，並在韓奇離開之後直接管理工業設計團隊。

了解情況的人士說，由一位著眼營運的人來管設計和創新的人員，令有些員工心生不悅。再加上一些削減成本的措施，也增添不安。在艾夫的年代，設計團隊可以進行一些不見得會有立即回報的實驗方案，現在這類的案子都嚴格管控了。

艾夫時代的設計團隊人數約有20多位，歷經十年組成。艾夫離開後，原本設計團隊成員也開始陸續出走。當年直接向艾夫報告的高級設計師，現在幾乎都走光了，他們其中許多人改投效艾夫成立的設計公司LoveFrom。

團隊 設計師 離職

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