快訊

台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素

八年任期最後一次農曆新年談話 蔡總統：民主自由是台灣最珍視的價值

台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素：很困難

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
李長榮集團總裁李謀偉語重心長地表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。圖為李謀偉於2023年12月26日獲頒成功大學名譽工學博士學位的檔案照。圖／李長榮提供
李長榮集團總裁李謀偉語重心長地表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。圖為李謀偉於2023年12月26日獲頒成功大學名譽工學博士學位的檔案照。圖／李長榮提供

李長榮集團總裁李謀偉接受日經訪問時表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。他說，現在的學生對博士學位沒什麼興趣，這對台灣未來的創新和產業發展是很嚴重的問題。

日經8日報導，李謀偉表示，台灣在科學、科技、工程與數學（STEM）領域的博士生，助學金非常微薄，讓許多有意求取博士學位的人打退堂鼓；大家寧願大學一畢業或拿到碩士學位後，就直接進半導體業界工作，不願多花一點時間留在學校，做一些基礎研究。

他說，當你看到同儕已進入業界工作，享有優渥的待遇和光明的前途，而自己還要再熬個四、五年甚至更久才能畢業，這真的很困難。

李謀偉認為，台灣工科學校的碩士生太多，但攻讀博士學位者太少；他認為只有博士的訓練才能真正讓有潛力的員工具備專案管理的關鍵技巧，「我向來喜歡僱用博士，因為他們有可以規劃與完成專案的所有技術，不需要什麼上級主管告訴他們每天該做什麼事」。

日經引述教育部資料報導，台灣STEM領域過去十年博士生大幅減少，最新數據顯示，2021年全台灣博士生人數比2011年少了4,600人，減幅超過26%，每年拿到學位者也從約2,300人降至1,750人。

台積電和聯發科等晶片大廠，也都有相同的疑慮。例如聯發科董事長蔡明介不斷示警，晶片業者最嚴重的問題是人才不足。

李謀偉表示，台灣可以試著從東南亞或印度等更多地方吸引更多學生，但如此一來則變成與全球頂尖大學競逐學生，所以「我們需要有足夠的誘因和政策，讓這些人才畢業後願意留下來」。

李謀偉還說，最根本的解決方案，是重燃台灣學子對理工科博士學位的興趣。為達此目標，他一直致力於讓更多國際研究資源與台灣產生連結。例如每年他都廣邀國際知名學者來台灣，鼓勵年輕研究人員和學生。例如諾貝爾化學獎得主夏普萊斯（Barry Sharpless）和費倫加（Ben Feringa），都曾造訪台灣。

他說，我們不需要擔心博士滿街跑這個問題，「以長期眼光來看，這些科學家對我們的未來絕對超級有幫助」。

半導體 台積電

延伸閱讀

AI帶動半導體產業 成為驅動相關供應鏈2024年業績的主要動力

台灣大首創「認證盒裝二手機」 附全新配件組、12個月保固 iPhone 14零元帶回家

AI晶片需求激增 分析師推「強力買進」Nvidia和這支股票

期貨商論壇／聯發科期 動能強

相關新聞

台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素：很困難

李長榮集團總裁李謀偉接受日經訪問時表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。他說，現在的學生...

全球遍布100多個假新聞網站 加拿大資安機構：全與中國這家公司有關

總部位於加拿大多倫多的資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日發布報告顯示，設於全球各地的100多個偽裝...

美中脫鉤重壓貿易！20年來首度超車陸 這國家躍升美最大進口國

7日公布的新數據指出，墨西哥2023年超越中國，成為美國最大的商品進口國，為20年來首度；這項重大轉變凸顯美、中關係緊張...

美經濟火熱...雙薪家庭年收615萬卻如履薄冰 拜川交手遭諷「魯蛇對決」

華爾街日報7日報導，美國經濟表現強勁，許多民眾卻感到沮喪，擔心在社會、政治環境底下，財務缺乏長期安穩；住在紐約州奧伯尼(...

Nvidia雙喜！黃仁勳當選美國家工程學院院士 股價站上700美元

輝達（Nvidia）迎接雙喜，股價在7日又創新高，站上每股700美元整數關卡，此外，執行長黃仁勳也多了一個學術榮銜，獲選...

部分晶片遭德國法院裁定侵權禁售 英特爾不服將提上訴

德國一處地方法院已判決英特爾（Intel）的部分晶片侵權，並且發布禁止銷售的強制令，涵蓋英特爾的第10~12代處理器及I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。