德國工商總會：美國最遲2025年超越大陸 躍德國第1大貿易夥伴
德國工商總會（DIHK）外貿組組長特萊爾（Volker Treier）表示，若目前趨勢持續下去，美國可望最晚在2025年前超越中國大陸，成為德國最重要貿易夥伴。
路透報導，根據德國聯邦統計局的初步數據，德國去年對大陸的進出口總額約為2,530億歐元（2,720億美元），連續第八年蟬聯德國最大貿易夥伴。但值得注意的是，第二名的美國與其僅差一步之遙，達到2,523億歐元。
德國對美出口的持續增長是讓美國急起直追的主因，去年約有價值1,580億歐元的德國商品送往大西洋對岸，使美國在德國總出口中的份額提升至約10%。
至於大陸，特萊爾表示：「目前大陸對德國製產品的需求並沒有顯著增加跡象。」
去年德國對陸出口下滑約9%至約970億歐元，尤其是汽車和化學產品下滑最多，進口也下滑了近五分之一，達到近1,560億歐元。
自2015年來，美國一直是德國最重要的出口市場；德國也在美國進行了大量直接投資。
特萊爾說，美國經濟目前表現明顯好於許多德國的重要銷售市場，例如歐盟國家。他說：「到頭來，德國的出口還是得益於美國經濟的實力和吸引力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言