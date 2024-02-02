快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

紅海危機拉長歐洲製造業供應鏈交貨時間 部分車廠已停擺

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化。歐新社
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化。歐新社

紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化，元月供應商交貨時間指標（採購經理人指數[PMI]包含的次指標之一）降到50以下，顯示多數製造業者表示供應商交貨到工廠的時間拉長，可能加重歐洲通膨壓力，並使製造業者雪上加霜。

野村控股經濟學者莫蘭表示，這項指標「明確顯示歐洲開始感受到紅海危機對企業的衝擊，且發生的時間比預期更早」。

紅海航線通常占全球海上貿易量的15%，包括全球8%的海運穀物，12%及8%的海運石油及液化天然氣（LNG）貿易量。

德國、法國及義大利等歐洲國家的供應鏈均告惡化，希臘受創最重。由於貨輪改道南非好望角，一些汽車製造業已感受到衝擊，特斯拉德國廠，富豪比利時廠，及鈴木匈牙利廠部分生產線已經停擺。

從去年10月19日葉門胡塞反抗軍開始攻擊紅海貨輪以來，此一航線的貨運量已急劇減少。截至元月28日止的一周內，穿過蘇伊士運河的貨輪數比10月底減少65%。亞洲─地中海航線的海運費率比去年11月大漲290%，亞洲─北歐航線的漲幅也類似，英國等歐洲國家元月的供應鏈投入價格已經上漲。。

許多經濟學者擔憂紅海危機對全球通膨的衝擊。牛津經濟學公司學者拉考表示，未來數月海運成本可能居高不下，預估將使歐元區整體通膨率上升0.3-0.4個百分點，主要衝擊將在今年下半年顯現。

野村經濟學者莫蘭表示，整體通膨風險「將不會很嚴重」，因為有替代航線，且貨運干擾並非發生在需求旺季。

紅海 航線 通膨

延伸閱讀

Fed主席鮑爾周日上電視！親自討論降息預期和通膨風險

1月PMI連續11個月緊縮 製造業：等待破浪前行

紅海局勢動盪 紐約油價去年9月來首次月度上漲

海運業運價反彈紅利來了 漲價利多有望反映在元月營收

相關新聞

需求低迷…微芯科技財測不如預期 將局部停工減產

美國晶片製造商微芯科技（Microchip Technology）1日公布本季的淨銷售預測低於華爾街預期，預估客戶在去化...

蘋果財報優於預期！外媒分析：6月WWDC大會可能公布「AI技術」

蘋果（Apple）今天公布財報優於預期，執行長庫克表示，今年晚些時候將公布在人工智慧（AI）技術研發成果細節，蘋果指出，...

臉書母公司Meta營收優於預期加首度配息 股價飆漲

受惠假期購物季節廣告和裝置熱銷，Meta Platforms上季營收超越預期，並在旗下社群媒體平台臉書（Facebook...

缺水新商機！一套3,000元「魔法碗盤」上市7天賣光 新創公司瀕臨破產的一擊

行銷是企業經營的重要一環，日經TRENDY雜誌報導2023年度行銷人大賞，其中一位是 DG TAKANO代表董事高野雅彰，DG TAKANO是一家開發省水用品的公司，早先推出的Bubble90水龍頭叫好不叫座，差點讓公司陷入破產…

Fed主席鮑爾周日上電視！親自討論降息預期和通膨風險

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，聯準會（Fed）主席鮑爾周日（4日）將現身「60分鐘」節目，討論通膨風險、降息預期和...

前進競爭者大本營 比亞迪進駐日本一年，能賣出多少輛車？

日本汽車銷售公司組成的業界團體1月11日發布的數據顯示，2023年純電動汽車（EV）日本國內銷量（包括輕型汽車）比上年增加50%，達到88535輛，創出有可比數據的2009年以來的歷史最高。EV佔乘用車整體銷量的比例達到2.22%，比上年（1.71%）增加0.5個百分點…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。