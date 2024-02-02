英利率不動 暗示考慮降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
英國央行維持利率不變，表示需見到更多證據才會開始降息。（路透）
英國央行維持利率不變，表示需見到更多證據才會開始降息。（路透）

英格蘭銀行（英國央行）1日召開貨幣政策委員會議，維持政策利率在5.25%，符合預期；央行並首次暗示準備考慮降息，但現在還不會執行；需要「更多證據」顯示通膨持續下降，才會開始降息。與稍早公布利率決策的美國聯準會（Fed）顯然口徑一致。

英格蘭銀行總裁貝利表示，「我們在降息之前，需要看到更多證據，證明通膨將一路邁向2%目標，並維持在此一水位」。他並指出，服務類通膨仍高，且未來幾個月能源價格下降對通膨的負貢獻即將消退；央行現在還不能宣布對抗通膨已經「工作完成」。

英格蘭銀行發表聲明後，市場交易商將降息的時機向後推。利率交換市場預期5月降息的機率為45%，之前預期的機率為60%。

但貝利也表示，央行已經看到「過去幾個月來通膨面的好消息」；央行將「持續審視」長期利率應該維持在目前水準多久。央行也指出，利率已經到頂，並將之前聲明中有關「進一步緊縮」的語句刪除。

英國目前通膨率為4%，央行預測第2季時將「暫時下降」到2%目標，但之後會回升。央行並警告，通膨仍將「高於目標」一段期間；未來兩年通膨率將降到2.3%，未來三年將降到1.9%。這顯示央行並不預期將激進式降息。

央行將2024年預估經濟成長率上修到0.2%，優於原先預估的0成長；並預測2025年成長率為0.75%。

同日，瑞典央行也舉行決策會議，一如預期將政策利率維持在4%不變，但表示如果通膨率繼續下降，央行可能會在6月底前降息。央行在聲明中說，「政策利率可能會比去年11月預測的更早下調」，「如果通膨前景依然有利，那麼不能排除上半年調降政策利率的可能性」。瑞典克朗兌美元一度貶值0.9%。

另外，緊接著在Fed之後宣布利率決策的巴西央行，連續第五次將指標利率下調2碼，至11.25%，符合市場預期，並表示將在「未來幾次會議」上保持同樣的降息步伐。市場預期，這個降息的節奏將保持到5月。

成長率 瑞典 通膨

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