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娛樂數位化！串流巨頭看上遊戲產業

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
Netflix就已開始試辦遊戲串流服務，只要民眾訂閱，就能玩遊戲庫中的所有遊戲。（Photo by Taylor McBride on Flickr under C.C. License）
Netflix就已開始試辦遊戲串流服務，只要民眾訂閱，就能玩遊戲庫中的所有遊戲。（Photo by Taylor McBride on Flickr under C.C. License）

近年來，音樂與影劇的串流服務逐漸取代傳統的CD與DVD，該趨勢預計也會逐漸滲透遊戲產業！如Netflix就已開始試辦遊戲串流服務，只要民眾訂閱，就能玩遊戲庫中的所有遊戲。專家分析，儘管尚未成為主流，但遊戲產業的消費模式已經愈來愈往「訂閱」制度靠攏，預計該趨勢仍能持續發展。

串流伸手遊戲產業

BBC@=/a>》報導，隨著音樂、戲劇與電影市場都掀起串流服務的浪潮，進而壓迫電視、電影院等傳統媒體。如今，隨著訂閱遊戲的用戶愈來愈多，遊戲產業預計也將掀起一波串流服務的廝殺戰。

Verge》就指出，Netflix除了作為戲劇的串流龍頭之外，更加碼進軍全球遊戲市場，如推出串流服務，並搶先在英國、加拿大等地開啟了線上測試，像是Netflix就曾推出手機版的《俠盜列車手》，成為該公司迄今為止參與度最高的遊戲之一。

娛樂產業洞察公司「MiDIA Research」去年的報告顯示，2023 年全球活躍遊戲訂閱量超過1.8億，預計到2030年還能攀升到3.18億人。

訂閱制度愈來愈夯

MIDiA Research 研究員史瓦林解釋說，過去遊戲產業都是讓用戶掏錢包，買斷一款遊戲，但現在能看到許多遊戲開始轉向。因為訂閱制度的經濟效益相當仰賴民眾在遊戲中花費的時間，也會在過程中花錢，使裡面的角色更強或更美觀。

這意味著遊戲產業將從傳統的「單位銷售」轉向「玩家參與」的模式。他認為，未來十年來，遊戲「訂閱」增長的速度將遠遠高於遊戲「銷量」增長的速度。

紐約大學史登商學院兼任助理教授杜瑞恩表示，「遊戲產業以熱門遊戲為主要驅動力，現在少數幾款遊戲賺了大部分錢」。他認為，基於「訂閱」的發行模式可提供規模較小的遊戲開發商，有一定數量的收入保證。

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