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台積電ADR下跌0.8% 較台北交易溢價12.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二下跌。 聯合報系資料照
台積電ADR周二下跌。 聯合報系資料照

台積電ADR周二下跌0.8%，收在116.06美元，較台北交易溢價12.6%。費城半導體指數收跌1.6%。

投資人在科技巨人財報公布前夕轉趨謹慎，美國科技股周二下跌，標普500指數也受拖累，自歷史新高回落。

標普500指數小跌，一度創下盤中新高，終場小跌0.06%，收在4,924.97點。那斯達克綜合指數跌0.8%，報15,509.90點；道瓊工業指數上漲133.86點，漲幅0.4%，報38,467.31點，再創歷史新高。

台灣加權股價指數周二下跌85點，收在18,034.63點，台積電跌0.9%收在642.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 146.05 -1.05 136.00 7.39

中華電 CHT 117.90 -1.33 119.50 -1.34

台積電 TSM 722.82 -0.79 642.00 12.59

聯電 UMC 48.77 -0.76 49.60 -1.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 ADR

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