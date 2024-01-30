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韓企年終冷暖互見…LG大撒紅包 三星半導體部門乾瞪眼「一毛都沒有」
又到了發放年終的時候，今年韓企年終發放幾家歡樂幾家愁，LG電子業績亮眼，將發放高額獎金。三星電子的晶片部門則因為業績欠佳，領不到半毛錢。
韓國先驅報報導，知情人士透露，LG電子的銷售連三年刷新紀錄，將大發年終。家電和空氣解決方案部門（H&A）的員工，據悉年終為本薪的445%~665%；負責洗衣機的生活解決方案部門，年終最多。
H&A部門去年銷售額達30.1兆韓元（225億美元），擊敗美國對手惠而浦（Whirlpool），奪下全球家電市場的龍頭寶座。
LG主管電動車和電動車零件的車用解決方案部門，員工將獲得相當於本薪455%的績效獎金。 該部門成立10周年來，去年銷售首度突破10兆韓元大關。至於掌管電視的家用娛樂部門，年終為本薪的200％~300％，企業對企業部門年終則為本薪的135％至185％。
另一方面，三星電子的晶片部門去年獲利暴跌，今年沒有計畫發放年終。不願具名的三星高層表示，這是晶片部門2000年成立以來，首次沒有年終。這個部門過去幾年，都領到相當於半年薪資的高額年終。
三星其他部門狀況較佳，負責智慧機和行動裝置的行動經驗部門，年終約為年薪的46%~50%，電視部門年終為年薪的39%~43%，家電部門年終為年薪的10%~12%。
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