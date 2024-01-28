Fed利率決策預期不動 鮑爾談話…市場找降息線索
美國聯準會（Fed）預定在台灣時間周四（2月1日）凌晨3時宣布利率決策，預料這次將按兵不動，焦點在規劃何時啟動降息和放緩量化緊縮（QT），以及如何傳達這些訊息。
彭博經濟學家指出，美國通膨率正迅速滑向Fed的2%目標，但在景氣指標顯示經濟強健的同時，區域聯邦準備銀行的調查卻顯露疲態，可能使決策官員先等關鍵數據出爐，包括2月9日的消費者物價指數（CPI），再作定奪。本月會議可望決議把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，並由Fed主席鮑爾在記者會詳細說明未來降息須符合的條件，概述什麼情況將縮減QT。
Fed決策官員在去年12月預測今年可能降息三次、每次降1碼。相形之下，芝商所FedWatch網站顯示，期貨市場預估年底前可能降息五、六次，3月開始機率略低於50%，但5月起每次會議可能逐次降息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言