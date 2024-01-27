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投資人最重要時刻…「超級盃」下周登場！市場屏息關注4大事

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資人將迎來目前為止2024年最重要的一周，即將登場的重頭戲包括聯準會（Fed）公布最新貨幣決策。路透
投資人將迎來目前為止2024年最重要的一周，即將登場的重頭戲包括聯準會（Fed）公布最新貨幣決策。路透

投資人將迎來目前為止2024年最重要的一周，即將登場的重頭戲包括聯準會（Fed）公布最新貨幣決策、美國1月非農就業報告出爐、美國財政部公布發債計畫，以及科技業超級財報周登場，聚焦五大科技巨頭上季表現，這些要事都可能對市場產生重大影響。

巴隆周刊（Barron's）報導，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定美東時間31日（周三）結束兩天會議，會後Fed主席鮑爾將舉行記者會。市場普遍預期這次FOMC仍將按兵不動，把聯邦資金利率維持在5.25%~5.5%的目標區間不變。

Fed最新利率決策

這次FOMC也不會更新去年12月發布的經濟預測，當時決策官員的預測中位數顯示今年可能降息三次、每次降1碼（0.25個百分點）。但根據芝商所（CME）FedWatch網站，期貨市場價格顯示交易員預估年底前可能降息五、六次，3月就開始降的機率略低於50%，但5月起每場FOMC會議可能逐次降息。截至26日（周五）收盤，12月期貨暗示聯邦資金利率年終落點可能在4.085%，低於最新FOMC經濟預測摘要（SEP）預測的4.6%。

然而，曾擔任FOMC經濟學家的Dreyfus-Mellon首席經濟學家兼總經策略師萊因哈特（Vincent Reinhart）認為，在股市迭創新高、經濟數據頻頻優於預期之際，投資人還期望Fed今年多次降息，似乎想魚與熊掌兼得，但降息若多達六次暗示經濟將遭遇困境，這顯然自相矛盾。

萊因哈特指出，Fed降低政策利率最有力的論點，是通膨顯著降溫。Fed偏好的核人個人消費支出（PCE）物價指數過去三個月和六個月的年增幅皆已趨緩至大約2%，與Fed目標相符。12月核心PCE年增幅2.9%，也已從巔峰水準5.5%滑落。但他警告，此刻宣告戰勝通膨言之過早，近來通膨改善主因是供應面受限問題減輕，但巴拿馬運河低水位和胡塞組織攻擊紅海商船仍可能延誤船運、推升價格，導致通膨復熾。

同時，美國經濟成長步調仍高於趨勢水平。第4季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.3%，儘管比第3季超強的4.9%緩和些，仍輕易超越經濟學家預期。

PGIM Fixed Income首席美國經濟學家波伽利（Tom Porcelli）說，隨著通膨減緩，實質（經通膨調整）聯邦資金利率顯得偏高，使目前的貨幣政策變得非常緊。他估計「中性」政策利率--既不刺激也不拖慢成長的水準--大概在4%上下。不過，他也認為，此時仍不宜宣告抗通膨「任務完成」。

元月非農就業報告

美國1月非農就業報告訂於2月2日（周五）公布。根據經濟學家的共識預測，1月就業人口可望新增17.5萬人，低於12月意外強勁的21.6萬人； 失業率可能攀升0.1個百分點至3.8%。工資是另一焦點，Fed偏好指標「聘僱成本指數」（ECI）預定31日（周三）出爐，經濟學家預估第4季可能攀升1%，比第3季的1.1%減緩。此外，12月職位空缺與勞工流動率調查（JOLTS）可望顯示職缺數進一步緩和。

美國財政部發債計畫

美國財政部將於29日（周一）公布發債計畫，內含短、中、長期公債預計發行細節。2023年尾，財政部決定降低較長期公債的發行額，曾協助引爆一波債市與股市大漲行情。這次財政部會怎麼說？債市投資人勢必屏息以待，豎耳恭聽。

科技巨頭公布財報與財測

對科技股投資人來說，未來一周有如「超級盃」盛事。美國五大科技巨頭將陸續攤開上季成績單。Google母公司Alphabet和微軟公司訂於30日（周二）公布，亞馬遜、蘋果及臉書母公司Meta Platforms財報在2月1日（周四）出爐。投資人將緊盯蘋果的iPhone銷售展望和中國大陸需求情況、Meta與亞馬遜的廣告營收表現，以及各大咖的人工智慧（AI）策略進展與雲端運算事業業績。這些科技巨頭會不會帶來驚喜，攸關美股近日上攻氣勢是否後繼有力。

Fed 美國 投資人

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