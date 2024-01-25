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白宮顧問：美中將攜手推動AI安全

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）。美聯社
美國白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）。美聯社

美國白宮首席科學顧問普拉巴卡（Arati Prabhakar）表示，未來幾個月將攜手中國大陸討論人工智慧（AI）系統的安全性，這是華府與北京兩大強權間少見的合作。

英國金融時報（FT）報導，白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡說，儘管美中之間的AI技術緊張，但兩國可能合作降低AI風險、評估AI能力。為總統拜登提供AI規範建議的她說，已採取行動推動未來與中國大陸的AI合作，「我們必須試著（與北京）合作」。

FT指出，這番談話明白顯示，即便美中貿易緊張，兩國仍計劃協同為發展迅速的AI技術，建立安全防護機制。

中國大陸去年11月已簽署英國「布萊切利園協議」（Bletchley Park agreement）所定的AI標準。拜登同月與中國大陸國家主席習近平會面時，也討論在AI議題合作。

目前各國規範國內AI的方式為各行其是，例如中國大陸已發展AI的詳細指引，強調內容管控，美國政府去年10月發出範圍廣泛的行政命令，側重因應AI對國家安全與消費者隱私的威脅。

普拉巴卡認為，美中可能對特定價值觀或規範方式可能意見不同，但「也有一些我們能達成共識的地方」，包括AI軟體的全球技術與安全標準。

北京 拜登 美國 白宮 習近平

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