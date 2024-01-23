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Panasonic暫緩建新電池廠

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉供應商Panasonic集團表示，因全球關鍵市場的電動車需求冷卻，將暫緩在北美設置第三座電動車電池工廠。（路透）
特斯拉供應商Panasonic集團表示，因全球關鍵市場的電動車需求冷卻，將暫緩在北美設置第三座電動車電池工廠。（路透）

特斯拉供應商Panasonic集團表示，由於全球關鍵市場的電動車需求冷卻，將聚焦在提升產能，並暫緩在北美設置第三座電動車電池工廠。

路透報導，Panasonic負責電池生產的子公司Panasonic Energy日前表示，公司將在3月底前決定是否在北美增設新廠，但集團社長楠見雄規在訪談中說，只有在「時機正確的時候」才會做出決定。他22日指出，「我們必須在第三座工廠新建前，先設法徹底提升產能」。

Panasonic的說辭反映目前美國電動車需求放緩的現象。通用和福特兩大車廠已經因此而縮減生產計畫。

Panasonic Energy在內華達州有一座電池工廠，堪薩斯州的第二座也已動土。去年12月公司宣布，現已排除在原先列入新廠址選項的奧克拉荷馬州建廠的可能性。

楠見雄規要求Panasonic Energy優先透過現有資源提升產能，而非增建第三座工廠，並表示，產能可透過改善製造流程來提升，這也可使工廠不須依賴美國通膨削減法補貼，才能獲利。

美國 通膨

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