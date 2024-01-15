本周開盤前 五件國際事不可不知

民進黨籍候選人賴清德以40.1％的得票率當選總統，但民進黨喪失立法院多數席次；美國總統拜登表明美國不會支持台灣獨立；北京則淡化這次選舉結果，觀察家稱習近平策略上失敗。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

金融市場焦點回歸基本面

不確定因素的消除加上中國大陸較為平緩的反應，短期有利於改善台灣金融市場觀望情緒。

對於周一開市後的反應，分析師普遍認為，民進黨維持現狀的表述有利於市場信心，台股將暫時回歸基本面，台幣則將受到聯準會（Fed）和外資動向的左右。台灣官方預估2024年出口將重拾成長並推動經濟長率回升。

台股如何反應？

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，本次選舉結果為「短多、中期偏空」，短線上可見到總統勝選的慶祝行情。

台新投顧報告指出，在大選落幕後，政策焦點的產業預期可以受惠，包括半導體、AI、軍工、安控、通訊、綠能、長照與官股金融。反之，與中國議題相關產業則面臨利空挑戰，其中航空與觀光業恐面臨重新開放陸客來台的期待落空，《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)相關產業也可能受挫。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資經理人Gary Tan則認為，選舉結果符合市場預期，對於台股不會有太大影響，也不會牽動到其他股市。

標普500收紅 逼近新高

標普500指數上周五（12日）力克航空股和銀行股大跌之勢，進一步逼向歷史新高。美國生產者物價指數意外降溫，增強市場對聯準會（Fed）降息的預測。不過，紅海危機恐怕有損原本抑制通膨的力道，不利企業今年的業績展望，倒是能源股有機會翻身。

標普500指數周五收盤上漲不到0.1%，距離歷史新高水準不到0.3%。那斯達克指數也上漲不到0.1%。道瓊指數跌118點，跌幅0.3%。三大指數1月首周下跌後，本周轉而上漲。不少分析師認為，美股1月表現將為今年全年走勢定調。

費城半導體指數周五小跌0.4%，周線也大漲3.2%；台積電ADR周五變動不大，周線上漲1.6%，較台北交易溢價7.9%。

美國10年期公債殖利率周五收在3.949%，低於周四的3.974%。

交易員目前預計Fed 3月降息可能性高達80%，一周前僅略高於50%。隨著美國財報季展開，投資人開始消化企業的業績表現，此外，美國金融市場本周一逢金恩紀念日休市之前，中東局勢也備受市場關注。

航空股大跌，達美航空公司調降今年獲利展望，執行長在法說會上提到的因素有地緣政治的不確定性、供應鏈問題和能源價格波動。美國四大銀行發布財報後，銀行股也大多下跌。

美英戰機再轟葉門

武裝團體青年運動組織（又譯胡塞）表示，美國和英國的戰鬥機週日晚上對鄰近紅海的荷台達的山區再度轟炸。胡塞支持的Al-Masirah電視台報導，戰機和無人機仍然在荷台達地區盤旋。此消息尚未從美國或英國軍方得到證實。

美軍在葉門時間周六上午，二度對胡塞發動新一波海空攻擊，瞄準至少28個被青年運動叛軍所控制的目標。紅海緊張情勢升溫，已進一步干擾了石油運輸，以及從汽車電池到服飾到手機等各種產品的全球供應鏈。

人行今天可能降息