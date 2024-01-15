美股財報季 五議題發燒

美股去年第4季業績的財報季即將進入「熱轉」階段，投資人將密切關注企業獲利能否將繼續成長、利潤表現、人工智慧（AI）以外的趨勢、總經環境的影響、以及類股展望分歧等五大議題，研判美股前景。巴隆圓桌論壇訪調的市場專家則認為，美股上攻不易，全年報酬率可能介於負5%~5%。

上周摩根大通、美國銀行、富國銀行及花旗集團為美股財報季揭開序幕後，本周將有更多公司陸續發布上季業績，例如高盛、摩根士丹利及美國鋁業等。

獲利成長：分析師預估，標普500指數成分企業上季盈餘年比將成長1.1%，是新冠疫情之前成長最小的一季。由於標普500指數企業今年全年獲利預料將成長11%，華爾街也將聚焦於企業財測，研判獲利動能是否當真如此強勁。

利潤表現：彭博彙整數據顯示，標普500指數成分企業上季淨利率料將降至約11.7%，為2020年來最低，反映企業遭遇生產與勞工成本升高的挑戰，數據顯示醫療照顧與消費必需品類股的獲利率將最低。

AI以外趨勢：在AI熱潮帶動下，分析師預估，「科技七巨頭」上季獲利年比將成長46%，但其他標普500指數成分企業的獲利可能萎縮7.1%。分析師表示，投資人不只想看到AI，也想掌握其他類股的情況，包括能源、不動產及醫療保健類產業的景氣循環趨勢，以了解美國消費支出現狀。

總經影響：除了企業營收及淨利，投資人也同樣重視企業如何因應不可控制的總體因素，例如地緣衝突及美國政局惡化，這可能比企業基本面好轉更重要。22V研究公司指出，將聚焦於「獲利率，及企業主管是否更看好世界情勢。若是如此，投資人能假設企業將增加資本支出」。

類股表現分歧：美股11大類股上季獲利表現可能高度分歧。公用事業與通訊服務類股獲利預料將成長逾40%，但能源、醫療及原料業卻可能萎縮20%以上。

分析師指出，總體經濟面一些最重要的問題開始消退，贏家與輸家的分歧將大。

另一方面，巴隆金融周刊（Barron's）的2024年圓桌論壇訪調的專家預期，今年標普500指數報酬率將介於負5%~5%，專家雖預期經濟不會陷入衰退、也認為聯準會（Fed）今年將降息，但主要憂慮在於股市價位已高，沒有太多出錯空間。