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郭明錤：蘋果Vision Pro下月上市初期供應有限 將迅速銷售一空

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
天風證券分析師郭明錤表示，蘋果Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。美聯社
天風證券分析師郭明錤表示，蘋果Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。美聯社

天風證券分析師郭明錤11日在社群媒體表示，蘋果的混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro初期產量有限，上市初期將被掃購一空。

郭明錤認為，售價3,499美元的Vision Pro在2月2日上市時，蘋果只會生產6萬~8萬台，他預測將很快賣光，凸顯這款蘋果在Apple Watch後首款重大產品的供應量有多有限。。相較下，分析師指出蘋果每年iPhone的出貨量通常約為2.25億支。

郭明錤指出，憑藉蘋果核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空，並顯示更久的出貨時間。若沒有，則代表Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功，不利蘋果與相關供應鏈的短期股價表現。

他認為，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，故使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。然而，他也說，新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。

蘋果去年夏季發表Vision Pro，本月僅透過發布新聞稿公布2月起將在美國開放預購，未舉行第二場發表會討論這款品，暗示初期供應有限。華爾街分析師咸認這款裝置近期不會大幅提振蘋果銷售，但將關注消費者的反應，以預測未來版本的銷量。

科技人士已好奇Vision Pro的用途，蘋果去年夏季展示影片的功能包括取代筆電、觀賞3D電影、以及瀏覽全景環境。

使用者 社群媒體 售價

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