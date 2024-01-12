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美CPI意外反彈 降息機率減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國勞工部11日公布，2023年12月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升3.4%，年升幅高於預估的3.2%，及11月時的3.1%，核心指數升幅也高於預估，且居住成本對CPI升幅的貢獻度達到一半，醫療、機票也大幅上漲，顯示美國通膨依然黏著，至少並未如市場預期般快速下降，使聯準會（Fed）於今年3月降息的機率稍降。美國公債殖利率與美元匯率11日早盤應聲上升，美股震盪走低。

隸屬於勞工部的勞工統計局（BLS）資料顯示，去年12月整體CPI月增0.3％，比11月的0.1%及市場預估的0.2%升幅都高；比去年同期上升3.4%，高於預估的3.2%，及11月時的3.1%增幅。

剔除食品與能源價格的核心CPI，月增0.3％，符合預估，增幅也與11月相同；比去年同期上升3.9%，高於預估的3.8%，但比11月的4%升幅略降。

12月居住、電力及汽車保險成本上升，中古車價格也連續第二個月上漲；其中居住成本月升0.5%，年增6.2%，是推升CPI的主要因素，外宿成本也單月上升0.4%；醫療服務月增0.7%，是2022年9月以來最大升幅；機票上漲1%，是去年8月來最大升幅。另一方面，核心產品價格連續下降數月後，12月並無變動，也使通膨升幅略高。

至於實質時薪年增0.8%，略低於11月時的0.9%（修正數）；實質周薪增加0.5%，略低於11月時的0.6%（修正數）。

另外，美國勞工部同日公布，上周（元月6日止）首次申領失業給付的人數比前周略減1,000人，為20.2萬人，低於預估21萬人；之前一周（12月30日止）連續申領失業給付數減少3.4萬人，為183.4萬人。

經濟學者表示，儘管12月CPI升幅略高，但預料Fed在元月30-31日會議上仍將維持利率不變，但報告顯示通膨依然頑強，並未持續快速下降，凸顯出通膨之役的「最後一哩」相當難打，而Fed提前於3月就開始降息的機率也下降。

華爾街日報報導，若以2023整年來看，整體通膨年增率已從2022年底時的6.5%減掉將近一半，核心物價同樣快速降溫，提高各界對美國經濟能軟著陸的希望，也就是通膨被馴服，但失業並未激增，經濟未陷入衰退。

美國公債 通膨

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