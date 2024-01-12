商務部長通話 陸關切美晶片限令

近期中美高層互動頻繁，據中國大陸商務部公布，大陸商務部長王文濤昨與美國商務部長雷蒙多通話。王文濤就美國限制第三方對陸出口曝光機、成熟製程晶片供應鏈調查及制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。

除了中美商務部長通話，中共中聯部長劉建超正在美國訪問，並在華盛頓與白宮副國安顧問費納會晤。中美日前還在五角大廈舉行國防政策協調會談。

據大陸商務部公布，王文濤與雷蒙多通話時，雙方聚焦落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行深入、務實溝通，雙方還就中美經貿領域「國家安全邊界」問題，進行討論。

王文濤表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件。「王文濤重點就美國限制第三方對陸出口光刻機（曝光機）、成熟製程晶片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。」

大陸商務部發言人束玨婷同日表示，中方高度關注美方直接介入、干擾荷蘭企業對陸出口曝光機問題。美方將出口管制問題工具化、武器化，甚至對其他國家企業間的正常貿易橫加干涉，中方堅決反對。

束玨婷並稱，中方敦促荷方尊重契約精神，支持企業開展合規貿易，維護自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注事態動向和影響，採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

此外，大陸公安部長王小洪與美國國土安全部長馬約卡斯十日舉行視訊會議，雙方討論關鍵執法議題合作的重要性，包括打擊芬太尼（類鴉片止痛劑）及相關合成藥物的非法流通，方式包括增加資訊分享並加強化學出口標準。

馬約卡斯和王小洪還提到中國大陸對「天使觀察」（Angel Watch）的支持，這是兩國持續打擊兒童性虐待和性剝削努力的一部分。雙方還討論了販運野生動植物問題。