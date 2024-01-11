大型科技股帶動美股走高 標普500指數直逼歷史巔峰

美國股市周三上漲，大型科技股推動市場走高，投資人也關注周四的通膨數據，藉此研判聯準會（Fed）利率動向。

截至收盤， 標普500指數上漲26.95點，漲幅0.6%，收在4,783.45點，今年來由黑翻紅，距離兩年多前創下的歷史高點不到0.3%；道瓊工業指數上漲170.57點，漲幅0.5%，報37,695.73點；那斯達克綜合指數上漲111.94點，漲幅0.8%，報14,969.65點。

美國公債殖利率變化不大，基準10年期公債殖利率略高於4%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，貨幣政策已經有足夠限制性，可以引導通膨回到目標水平。但他也表示，決策者在降息之前需要看到更多通膨降溫的證據。即將公布的消費者物價指數預料會提供更多通膨降溫的線索。

B. Riley Wealth的Arthur Hogan說：「我們認為有一條可行的道路通向通貨膨脹繼續逐步緩和、Fed升息結束、經濟成長在2024年下半年重新加速。」

美國銀行、摩根大通、花旗集團和富國銀行將於周五拉開銀行業第4季財報的序幕，淨息差料繼續受到融資成本上升的壓力。

輝達（Nvidia）收漲2.3%，收在歷史新高水準，供應商台積電公布上季營收優於預期。倒是台積電ADR收跌1.1%。

周三，瑞穗發布一份看好Instagram和Facebook母公司的分析報告後，Meta Platforms股價大漲3.7%。

微軟(Microsoft)上漲1.9%，與蘋果公司的市值相差不到2%，未來可能超越蘋果，成為市值最高的公司。

波音公司(Boeing)上漲0.9%。在本周因內嵌艙門故障導致約170架飛機停飛而大跌。Intuitive Surgical是標普500指數中表現最好的成分股，在這家機器人輔助手術專業業績超出預期，股價大漲10%。

美國證管會（SEC）在社群媒體X平台的SEC官方帳號遭盜用，所貼出一篇宣告這種ETF獲准的貼文是錯誤的。Coinbase跌0.5%，Riot Platforms 跌1.2%。SEC周三盤後才正式批准直接投資於比特幣的ETF。