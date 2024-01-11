34,441點 日股攀上34年新高

日股日經指數10日收盤創下34年新高，原因是當地科技股追隨美國科技股的漲勢，以及日圓疲弱，激勵日本出口商的股價。

日經225指數10日收盤跳漲2.01%至34,441.72點，寫1990年2月來最高收盤價位，也是1990年3月來首度翻越34,000點關卡。東證指數Topix同日也收漲1.3%至2,444.48點，攀抵1990年3月來最高水準。

三井住友資產管理公司首席市場策略師市川亞浩說：「日經指數越過34,000點大關，吸引投資人加碼。」

美股標普500指數與道瓊工業指數前市收跌，但以科技股為主的那斯達克綜合指數收高。

東海東京研究所市場分析師安田秀太郎說，疲弱的日圓為日股颳起順風，有別於去年底日圓兌美元走強，抑制日經指數的漲勢。

日圓兌美元在亞股交易時段走貶，美國本周稍晚將公布通膨數據，可能影響聯準會（Fed）的利率走向。日圓匯價走低，有助於提高日商匯回日本的海外獲利。

優衣庫母公司迅銷10日大漲3.83%，大幅提振日經指數。東京威力科創上漲1.91%，京瓷大漲6.09%。

彭博資訊指出，日經和東證指數上漲，反映出投資者對日股的看多情緒依然強勁，這兩個指數去年都交出逾25%的年漲幅，創十年來最佳表現，在全球股市也是名列前茅，因日本當局推動企業提高股東價值，而且長達數十年的通縮消退，物價溫和上漲。

Saxo資本市場公司市場策略師查納納表示，「我們認為日本股市可能繼續保持吸引力，儘管報酬率可能不如2023年那麼強勁」。

查納納還說，今年日本股市面臨的潛在阻力，包括對日本銀行（央行）調整超寬鬆貨幣政策的預期，以及日圓潛在升值，但能登半島元旦發生強烈地震，近來的經濟數據多半疲軟，再加上美國聯準會（Fed）降息前景仍有不確定性，「這兩個阻力似乎都被推遲了」。