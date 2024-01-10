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美股「七巨頭」市值多偉大？相當於加拿大、日本和英國股票市值總和

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師說，由蘋果、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet等七家市值最大美國上市公司所組成的「七大巨頭」，合計市值相當於加拿大、日本和英國股市的市值總和。圖／美聯社
分析師說，由蘋果、Meta、亞馬遜、Google母公司Alphabet等七家市值最大美國上市公司所組成的「七大巨頭」，合計市值相當於加拿大、日本和英國股市的市值總和。圖／美聯社

美國七家市值最大上市公司所組成的「七大巨頭」，究竟有多巨大？市場經濟學家指出，這七大咖合計市值，相當於加拿大日本和英國股市的市值總和。

MarketWatch報導，阿波羅（Apollo）經濟學家斯洛克在9日向客戶和金融媒體發布的報告中指出，這七家美國巨型公司，也就是所謂「七大巨頭」，在全球股市的支配地位舉足輕重。

根據斯洛克提供的數據，微軟公司市值約2.8兆美元，僅次於蘋果，光是微軟就相當於整個加拿大股市的市值。

微軟自年初以來已上漲2%，2024年初表現在「七大巨頭」中名列前茅。「七大巨頭」除了蘋果、微軟外，還包括亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、繪圖處理器製造商輝達（Nvidia），以及電動車大廠特斯拉

「七大巨頭」與市場其餘股票表現差距極大的情況，2023年成為分析師熱議話題。但過去兩個月來，這種落差已稍有改善。

FactSet數據顯示，目前「七大巨頭」市值合計將近12兆美元，大約是整個羅素2000小型股指數的四倍。兩者差距在去年秋季擴大到紀錄高點，如今差距已縮小，大致因為小型股漲勢追上來，使羅素2000指數自去年11月1日以來漲幅將近19%。

「七大巨頭」2024年迄今表現不一。FactSet的數據顯示，目前為止特斯拉表現最糟，股價年初以來已下跌5.7%；表現第二糟的是蘋果，跌了4.2%。同時期，人工智慧（AI）飆股輝達表現最強，年初以來已大漲9.3%。

至於七大咖其餘成員，Meta在2024年漲了1.3%，Alphabet A股小漲0.8%，亞馬遜則下跌0.6%。

「七大巨頭」每個成員都名列標普500指數市值前十名。不過，最近「股神」巴菲特領導的波克夏公司超前特斯拉，成為標普指數市值第七大成分股。

美國 加拿大 日本 蘋果 微軟 亞馬遜 Alphabet Meta NVIDIA 特斯拉

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