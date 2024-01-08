誤傳與胡塞組織就通行紅海達成協議 馬士基等航運股一度暴跌

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
消息指稱船東與青年運動武裝分子就通行紅海達成協議，一度導致貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等股價暴跌，但馬士基隨後隨後出面否認此事。路透
消息指稱船東與青年運動武裝分子就通行紅海達成協議，一度導致貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等股價暴跌，但馬士基隨後隨後出面否認此事。路透

據報船東與葉門青年運動武裝分子（Houthi、又譯胡塞武裝組織），已就通行紅海達成協議，貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等股價一度應聲暴跌，但馬士基隨後出面否認此事。

彭博資訊報導，全球第二大貨櫃航運商馬士基的股價8日一度暴跌8.4%，為兩個月來最大跌幅，隨後跌幅縮小至4%。赫伯羅德一度重挫11%，但隨後跌幅縮小至7%。

馬士基發言人說，該公司未與青年運動分子談判安全通過紅海之事，並說「我們當然未敲定此種協議」。

航運股暴跌，起因是丹麥網站ShippingWatch指稱，青年運動分子與船東舉行會議，達成部分共識。

其他重挫個股還有瑞士的德迅集團（Kuehne+Nagel），以星航運（ZIM）的美國股價更一度大跌近10%。

航運業者避開紅海與其相連的蘇伊士運河，導致運價暴漲，推升近來的航運股股價。

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