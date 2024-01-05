英國金融時報：市場調降預測 被潑冷水

根據美國聯準會（Fed）上次決策會議紀錄，官員們預期利率仍需維持在高點「一段時間」，以對抗頑強的通貨膨脹。英國金融時報（FT）報導，這份會議紀錄似乎對3月開始降息的市場預期潑了冷水。

聯準會上月決議按兵不動，維持利率在22年以來高點，並暫定2024年降息多達三次，帶動美股出現一波漲勢並創新高。自那以後，聯準會官員試圖抑制市場對降息的樂觀預期，強調通膨仍高於2%的長期目標。

根據最新的會議紀錄，聯準會利率決策委員上月「重申在通膨明顯持續下降前，政策在一段時間內保持限制性立場是適當的」。

紀錄顯示，Fed主席鮑爾上月在記者會提到的討論細節，即有關何時開始降息的議題，官員並未深入討論。

聯準會偏重的通膨指標已大幅下滑，去年11月年增率達2.6%；不含食物和能源價格的核心通膨，上月年增率也降溫至3.2%。同時，經濟成長也呈現趨緩跡象，就業市場看似轉弱，但失業率仍維持在歷史低點附近。這些都加深外界預期聯準會將壓低通膨、同時避免衰退傷害，即所謂的軟著陸。野村經濟學家史瓦茲表示，這份會議紀錄透露Fed官員仍未充分把握已經戰勝通膨。