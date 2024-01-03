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美中科技戰 新年又開打 ASML應白宮要求 提前取消出貨大陸

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者尹慧中黃雅慧／綜合報導
2024年伊始，美就對大陸科技業開砲，再度點燃美中科技戰戰火。(美聯社)
2024年伊始，美就對大陸科技業開砲，再度點燃美中科技戰戰火。(美聯社)

全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）應拜登政府要求，提前取消部分深紫外光（DUV）設備出貨大陸。這意味2024年伊始，美就對大陸科技業開砲，再度點燃美中科技戰戰火，重挫陸企想靠DUV設備延伸先進製程的計畫，惟台積電、聯電等台廠大陸廠區取得機台可望不受影響。

此前，華為宣稱旗下海思自行開發的「麒麟9000s」手機晶片採用中芯7奈米打造，讓華為強勢回歸5G手機市場，中芯在未能取得最先進的極紫外光（EUV）設備下，竟能代工生產7奈米晶片，引發美方高度關切，業界當時研判，中芯是以DUV設備、不計成本完成這項被原外界視為「不可能的任務」。

如今，艾司摩爾取消部分DUV設備出貨大陸，業界解讀為美方為防堵先前管制措施可能的漏洞，斷絕大陸晶圓製造持續向前之路。一般預料，美方再度出招，勢必重挫中芯等大陸晶圓代工廠想靠DUV設備延伸先進製程的計畫，全球先進製程仍將由台灣台積電、南韓三星、美國英特爾等廠商主導，並且由台積電獨領風騷。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

針對美方施壓ASML停止向中國大陸出口部分DUV設備，大陸外交部發言人汪文斌昨回應指出，美方霸道、霸凌行徑，嚴重違背國際貿易規則，破壞全球半導體產業格局，衝擊國際產業鏈、供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

彭博資訊報導，在荷蘭限制高階晶片製造設備出口的新禁令元月全面生效之前，艾司摩爾已應拜登政府要求，取消部分設備出貨大陸。

知情人士透露，美國國安顧問蘇利文去年底曾就此事致電荷蘭政府，荷蘭官員要美國直接聯繫艾司摩爾，商討DUV設備出貨事宜。在美國提出要求後，艾司摩爾售價達數千萬美元的設備被取消出貨大陸，但總量不明。

艾司摩爾取消銷售大陸的DUV設備，包括「NXT:2050i」及「NXT:2100i」兩種型號，都是當下主力DUV設備產品。艾司摩爾昨（2）日強調，相關新措施會對衝擊少數大陸客戶，但不會對該公司2023年財務前景產生重大影響。

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