比特幣目標價 喊到50萬美元

比特幣2023年漲勢凌厲，全年累計大漲約152%，展望2024年，專家看好比特幣有望持續上攻，但對目標價的看法落差甚大，較保守的預期為漲至6萬美元，最大膽的押注為飆漲1,000%、達50萬美元。

CNBC報導，在投資人對加密幣的熱情回溫之際，幣圈主管認為比特幣在2024年將展開一波新牛市，主要有兩大利多支撐，分別是今年比特幣將「減半」、以及美國政府可能核准設立比特幣指數股票型基金（ETF）。

比特幣減半每四年發生一次，礦工挖擴所獲得的獎勵將減半，限制比特幣的供應。在前次的比特幣價格循環，減半後直接帶動比特幣的價格上漲。

此外，外界樂觀看待美國證管會（SEC）在多年反對後，可望在今年批准第一檔比特幣ETF，代表投資人可購買追蹤比特幣價格的產品，不必透過交易所直接持有比特幣。加密幣產業認為，這可望擴大比特幣投資者的範圍，尤其是大型機構投資人。

新興市場教父墨比爾斯曾料中2022年比特幣會跌至2萬美元，展望2024年，他認為比特幣在年底前可望漲至6萬美元，因比特幣ETF有望獲批准，可能引發市場對比特幣的興趣。

薩塞克斯大學金融系教授亞歷山大預期，比特幣今年第1季將在4萬至5.5萬美元間擺盪，原因是專業交易員造成的市場波動，她認為，在第2季或第3季SEC與Coinbase和幣安達成和解後，比特幣可望衝上創紀錄的7萬美元；若貝萊德和富達投信等ETF提供者的演算法可降低市場不確定性，比特幣在歲末可望飆漲至10萬美元以上。

創投基金CoinFund的預測最為大膽，押注比特幣在今年可望攀抵25萬至50萬美元，因比特幣與美元和實質殖利率具有強烈的反向關係，而美元和實質殖利率都正在下跌；另外，比特幣現貨ETF和乙太幣現貨ETF的設立，也將帶來利多。