亞洲經濟體 下半年有挑戰

日經報導，關於2024年亞洲市場展望，美國經濟可能開始衰退、且中國大陸經濟復甦乏力，其他亞洲經濟體下半年的成長將面臨挑戰。台灣、南韓和印尼可能第2季就開始降息。而日股預料會繼續反彈，金價年中可創新高。

高盛預測，亞洲新興市場的央行將比先前預測的更早寬鬆貨幣政策。目前預計美國今年「相對較早」調降聯邦資金利率。印尼、台灣和南韓第2季會開始降息，印度、澳洲和紐西蘭晚一季跟進。日本央行有可能10月正式結束負利率政策。

大陸經濟在新的一年仍將面對艱難的復甦之路。野村證券警告，到春季，大陸經濟將再次下滑。日經訪調的25位經濟學家表示，中國大陸今年GDP將增長4.6%，與國際貨幣基金（IMF）的預測相同，不如2023年預期增長5.2%。

Invesco表示，還沒看到大陸房市能獲提振的因素，「預計2024年房地產行業呈『L型』復甦」。

去年日經平均指數創33年新高。在溫和通膨、薪資上漲、外資流入、企業獲利強勁和公司治理改革支持下，今年有望持續漲勢。摩根大通日股策略師12月預測，東證股價指數到今年底可漲到2,500點，日經平均指數將達35,000點。高盛預測東證股價指數年底將達2,650點。

另外，以哈戰爭對大宗商品價格的影響可能有限，世界銀行預計商品價格指數將在2023年下降24%之後，今年再降4%。J.P. Morgan Research則認為，布蘭特油價今年將「大致持平」在每桶83美元。金屬裡最看好黃金和白銀，預估金價2024年中可創新高，第4季將站上每英兩2,175美元。

台灣、印尼、南韓今年都有選舉，這將影響該地區的地緣政治格局，進而影響市場。美國11月5日也有大選，結果將影響華盛頓與亞洲國家的關係。