遵美限制 Nvidia最佳顯卡提供大陸降規版 處理核心少10%

在美國政府收緊對輝達在中國大陸銷售產品的限制之後，全球市值最高的晶片製造商輝達（Nvidia）將向大陸視訊遊戲玩家提供其最佳顯卡產品的降規版GTX 4090 D系列，比起在其他國家銷售的4090，處理核心少了大約10%。

輝達發言人在一封電子郵件中表示：「GeForce RTX 4090 D的設計符合美國政府的出口管制，只在中國大陸零售。」

輝達執行長黃仁勳曾表示，他將為該公司的市場領先產品做降規處理，以符合拜登政府對出貨中國大陸的規定。美國為了限制大陸在AI的發展，正限制他們獲得AI專用晶片的能力。

輝達表示，開發這款將於1月上市的圖形產品時，與美國政府進行了「廣泛接觸」。根據輝達，與在其他地方銷售的4090相比。降規版可用於加速AI工作負載的處理子單元比較少。