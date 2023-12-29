紐時控告OpenAI微軟侵權

紐約時報27日控告OpenAI及其金主微軟侵權，指控兩者分文未付就擅自使用紐時的出版品，訓練生成式人工智慧（AI），形同「搭便車」，是首家因版權問題將這兩家公司告上法院的美國大型新聞機構，讓媒體與科技業的恩怨糾葛再添一樁。

紐時在呈交給紐約南區聯邦地方法院的訴狀中聲稱，OpenAI和微軟在未經授權的情況下，利用紐時「數以百萬篇」文章來訓練聊天機器人，如今又以相關內容回應尋找可信資訊的用戶，成為搶走媒體受眾的競爭對手。紐時認為，這並不適用「合理使用」原則，因為AI工具幾乎可以逐字提供紐時文章的大段內容。

這起訴訟未明確說明求償金額，但紐時認為自己是OpenAI和微軟AI產品提供資訊的主要來源之一，而這種「非法複製和使用紐時獨特作品」的行為，估計造成紐時數十億美元的損失，例如引用紐時旗下評鑑網站Wirecutter內容，卻沒有提供連結，剝奪Wirecutter依產品推薦賺取銷售佣金的機會。

紐時要求兩公司刪除包含紐時內容的聊天機器人模型與訓練資料。

訴狀還提到，紐時針對這種使用該公司智慧財產權的作法，4月曾向微軟與OpenAI提出關切，探尋包含商業協議在內的友好解決方式，以處理生成式AI產品衍生的問題，但後來未達成共識。

紐時也強調了AI「幻覺」呈現的錯誤訊息，可能反過來損害紐時品牌形象。

華爾街日報指出，這樁訴訟提高了媒體出版界未來出現分歧的可能性，一些主要出版商也許會仿效紐時，採取法律行動，而其他公司則與OpenAI、微軟、正在開發自己AI產品的Google協商，以便要求補償。

目前，美聯社、旗下擁有Business Insider和Politico的Axel Springer等公司，已和OpenAI達成商業協議，將自家內容授權給該公司。

生成式AI的發展仍處於早期階段，法律未明訂相關規範。但對從網路上取得內容來訓練AI工具的公司來說，除了紐時之外，還有好幾起訴訟也可能考驗他們這麼做的權利，例如包含普立茲獎得主謝朋（Michael Chabon）在內的文化界人士集體提告OpenAI，指控他們的作品被不當用於訓練AI。

過去十年，許多媒體業高層對科技公司分外眼紅，Google與臉書幫助出版業接觸受眾、增加網站流量，卻毫不留情與之爭搶網路廣告收入，修改演算法就能控制新聞流量。出版業自認在搜尋引擎與社群媒體帶動的網路爆炸性成長中吃虧，不願在AI蓬勃發展時再次被占便宜。