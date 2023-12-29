紅海航運衝擊 未畫休止符

由於葉門叛軍組織胡塞持續威脅紅海航行安全，數據顯示，截至27日，全球近20%的貨櫃輪船隊、相當於364艘總運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，已被迫避開此區，繞道好望角航行。專家表示，由於全球航運調度不像電燈開關能迅速切換，短期運費仍將居高不下，最大影響預估會在未來六周浮現。

亞洲－歐洲海運市場持續動盪。美國玩具商Basic Fun在海外生產的Tonka玩具卡車與彩虹熊等玩具，預定運交給沃爾瑪等零售商，目前正加緊繞道出貨，避開蘇伊士運河航線。之前Ikea、與亞馬遜等全球大型零售商也都已採取同樣因應措施。

Basic Fun執行長佛爾曼表示，該公司在中國大陸製造並銷往歐洲的玩具，向來都是將經過蘇伊士運河，但現在必須繞過好望角再駛往歐洲，「耗時太久，且成本太高」；自從10月以哈開戰以來，Basic Fun大陸─英國的貨運成本已提高一倍，達每櫃4,400美元左右。

蘇伊士運河情勢正快速改變，馬士基（Maersk）和法國達飛集團（CMA CGM）正準備在軍方護航下，恢復行駛紅海航線。路透根據馬士基的航班時間表估算，該航商所有航行於亞洲到歐洲的貨櫃輪，目前幾乎都已恢復行經蘇伊士運河，只剩幾艘改道好望角。

不過，瑞士德迅集團（Kuehne+Nagel）海運物流執行副總裁雅德威爾表示，最大的衝擊可能會在未來六周出現，因為「你沒辦法切換開關」，然後就重組全球航運路線。他預期繞道航行可能導致貨輪艙位不足，空櫃調度困難，且將使短期運價大漲。

截至27日，全球近20%的貨櫃輪船隊、或364艘運能超過250萬只貨櫃的超大貨輪，都已被迫繞道航行。

由於艙位奇缺，迫使出口廠商搶訂春節前從中國往歐洲的艙位。業者表示，貨主預定每一筆艙位，都必須進行再確認，因為船期及航線都可能改變，而且必須如此才能確保艙位。小型出口商最可能被航商取消艙位。

飛協博網路攬貨公司海運業務主管舒茲表示，船東已開始對合約客戶實施艙位配給。例如合約雖然承諾每月以較低的合約價格給予客戶十個艙位，但是現在只有五個艙位依照合約價格，其餘貨櫃適用較高的現貨運價。