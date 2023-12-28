油價回跌近2% 技術圖現死亡交叉 金價續漲觸三周高點

國際油價周三（27日）下跌近2%，抹去了前一天的漲幅，隨著關鍵技術指標發出疲軟訊號，油價從1個月高位回落；金價周三觸及三周高點，交易人士因預期美國明年將降息而買入非孳息黃金，美元和美國公債殖利率下滑也帶來支撐。

油價下跌近2%

布蘭特原油2月期貨收跌1.42美元，跌幅1.8%，報每桶79.65美元；西德州原油2月期貨下跌1.46美元，跌幅1.9%，報每桶74.11美元。

西德州和布蘭特原油的關鍵技術指標發出疲軟訊號，出現了2022年9月以來的首次「死亡交叉」，即50日移動均線下穿200日移動均線。同時，作為衡量供需關係的關鍵指標、西德州最近兩個合約的價差從期貨溢價14美分轉變為24美分。

儘管紅海事態有所平靜，但葉門胡塞武裝組織構成的供應風險並未減弱。德國航運巨頭赫伯羅德航運公司表示，儘管成立了以美國為首的海上特遣部隊來保護這個關鍵貿易路線，但該公司仍將避開這個地區

不過，丹麥航運公司馬士基周三表示，已計劃在未來幾天和幾周內安排幾十艘貨櫃船經行蘇伊士運河和紅海。法國達飛集團（CMA CGM）周二也表示，該公司將恢復行經紅海的航線。

Investec大宗商品部門主管Callum Macpherson說：「我認為，我們必須拭目以待，看看海軍巡邏加強和船隻改道是否會導致襲擊減少。」

金價周三觸及三周高點

現貨黃金價格周三上漲0.47%，收盤報每英兩2,077.49美元，為12月上旬以來最高，如果維持漲勢，2023年金價勢將上漲近14%。美國黃金期貨收盤上漲1.1%，結算價報每英兩2,093.10美元。

美元指數觸及五個月最低，勢將2020年以來首次年線下跌，這令黃金對海外買家更具吸引力。指標10年期美國公債殖利率觸及7月24日以來最低。

倫敦金銀市場協會表示，倫敦指標金價創下每金衡盎司2,069.40美元的紀錄新高，打破了2020年8月創下的前紀錄。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「進入新的一年，全球央行的主題似乎是即將降息，有鑒於此，黃金從現在開始的走勢只能是上行。」

白銀上漲0.1%，至每英兩24.225美元；白金上漲1.7%，觸及六個月最高的994.91美元。

鈀金下跌2.1%，至1,149.30美元，如果跌勢持續，鈀金勢將創下2008年以來最糟糕年度表現。