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標普500指數更進一步邁向收盤新高 道瓊和費半再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股「耶誕老人行情」繼續發酵。路透
美股「耶誕老人行情」繼續發酵。路透

標普500指數周三小幅收高，進一步逼近歷史高點，繼續推動「耶誕老人行情」。由於市場沒有什麼利多因素，投資人對美股連續八周的漲勢略顯疲乏。

道瓊工業指數上漲111.19點，漲幅0.3%，至37,656.52點，創下歷史收盤新高；標普500指數小漲6.83點，漲幅0.1%，至4,781.58點，位比2022年1月3日創下的4,796.56點收盤只差0.3%；那斯達克綜合指數漲24.60點，漲幅0.2%，收在15,099.18點。費城半導體指數漲0.2%，再創歷史新高。

美國基準10年期公債殖利率從周二的3.885%小幅下降至3.788%。2年期債券殖利率從周二的4.339%小幅下降至4.242%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「當沒有利多、成交也極少時，往往會看到趨勢的延續。」

「趨近年底資產價格繼續緩慢走高，」Navellier & Associates投資長 Louis Navellier表示，「1月可能會出現一些延遲的獲利了結，但仍有大量資金在場外觀望，準備逢低買入」。

根據Ned David Research匯編的數據，之前標普500指數至少時隔一年後再創歷史新高有14次，其中13次該指數在一年後上漲，漲幅中值為13%。

標普500指數這一次花了將近兩年才重返之前的高點。去年，頑固的通膨、急進的升息和俄羅斯在烏克蘭的戰爭使股市失去上漲動力。投資人在進入2023年時還擔心可能即將衰退。

據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，金融市場預料明年3月降息1碼（0.25個百分點）的可能性為73.9%。

標普指數的11大類股中，房地產漲幅最大，受原油價格下跌拖累的能源股跌幅最大。

紐約時報公司(New York Times)控告微軟(Microsoft)和OpenAI侵犯版權後，股價上漲2.8%。

微軟小跌0.2%，高盛和摩根大通各漲0.8%和0.6%，帶動道瓊工業指數上漲；蘋果（Apple）微漲不到0.1%，終止連續四日頹勢。

比特幣挖礦公司Bit Digital大漲18.6%，該公司宣布計劃將挖礦業務增加一倍。

Coherus BioSciences大漲23.6%，美國食品藥物管理局（FDA）批准該公司用於抗感染治療的給藥設備。

Cytokinetics暴漲82.6%，其實驗性心臟病藥物達到後期研究的主要目標，有望與必治妥施貴寶同類藥物競爭。

指數 標普 美國

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