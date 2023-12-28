為版權開戰！紐約時報控告微軟、OpenAI侵權

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
紐約時報27日控告微軟和ChatGPT開發商OpenAI，侵害著作權。 美聯社
紐約時報27日控告微軟和ChatGPT開發商OpenAI，侵害著作權。 美聯社

紐約時報27日控告微軟和ChatGPT開發商OpenAI侵害著作權，指控其未經許可逕行使用已發表的內容，訓練人工智慧（AI）科技。這類法律戰已日益激烈，這是最新一起案例。

紐時赴曼哈頓聯邦地方法院提起訴訟，主張其發表的數百萬篇文章，遭用於訓練自動聊天機器人，且這些機器人正和紐時這個可靠的資訊來源展開競爭。紐時是第一家控告OpenAI和其他熱門AI平台開發商的美國大型媒體機構，此案牽涉到紐時出版品的版權問題。

這起官司並不包含確切的金錢賠償，但被告應對「非法複製和使用紐時獨一無二、有價值的作品」，所造成「數十億美元的法定和實際損失」負起責任。紐時並要求涉入企業摧毀任何使用具有紐時版權材料的聊天機器人模型及訓練數據。

OpenAI和微軟的代表尚未有任何回應。

OpenAI 紐約時報 美國

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