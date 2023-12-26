郭明錤預測2024消費電子三大趨勢 估Vision Pro出貨50萬部

知名分析師郭明錤在社群網站上發表了2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢，包括Android庫存回補、Vision Pro開賣以及AI PC與手機。其中，他預測蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro將於1月初開始向蘋果出貨，估計全年出貨50萬部。

AppleInsider網站報導，天風國際證券分析師郭明錤在Medium平台上發表的文章指出，Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品，目前正在量產，將在1月第一周開始大量出貨給蘋果。

郭明錤指出，根據出貨時程，「Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro」。他預估Vision Pro的全年出貨量約50萬部。

他說，如果用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。

AppleInsider報導指出，蘋果公司多次表示， Apple Vision Pro會在2024年「初期」上市，但沒有表明確切日期。在郭明錤預測這款混合頭戴裝置可望在明年1月發售之前， 長期追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）也在12月初提到，很可能會在上述時間到貨。

葛曼說過，蘋果起初會選定蘋果商店的員工，讓他們在1月中於蘋果總部園區Apple Park受訓兩天，這些員工再返回各自的商店向其他員工進行培訓。

彭博稍早也報導，知情人士透露，蘋果正加速生產Vision Pro，全力準備2月開賣。

郭明錤點出的2024年另一大關鍵投資趨勢，則是要注意Android手機庫存回補後的真實需求。他說，這波庫存回補始於今年的5月到7月。華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。但郭明錤認為，這波庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。

郭明錤說，他與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求和訂單變化，將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。

另一大關鍵投資趨勢則是AI裝置、PC、手機是未來數年換機需求關鍵。郭明錤說，來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。

郭明錤預期，所有相關業者都會將AI PC／手機作為2024年的宣傳重點，因此2024年所有的電子產品展會都有可能出現AI PC／手機的相關廠商股價之催化劑。他也提到，蘋果可能會在明年第4季發表新的Mac產品，而微軟會在下半年舉行新品發表會。