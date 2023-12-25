環球動畫片爆紅 嗆聲迪士尼

環球影業旗下照明娛樂製作的動畫片「飛鴨向前衝」22日在北美首映，單日票房近600萬美元，預料在美國上映首周末票房為2,500萬美元，比自家預估的表現還亮眼。環球影業近來一連串動畫片的亮眼表現，不僅讓過去在動畫產業獨占鰲頭的迪士尼相形遜色。

「飛鴨向前衝」劇情為一群新英格蘭的鴨子家族離開原本居住的池塘，前往牙買加，但最後在紐約市落繳，首周末票房雖可能比不上環球影業「超級瑪利歐兄弟電影版」的破億美元、以及最新小小兵電影的成績，但可望媲美自家的「鞋貓劍客2」；「鞋貓劍客2」上映好幾個月的全球票房將近5億美元。

Comscore資深媒體分析師德賈拉貝迪恩指出，「飛鴨向前衝」擁有良好口碑與影評，將必須以長期表現評斷，而非上映首周末票房。

相較下，迪士尼最新動畫片「星願」未能引起觀眾共鳴，在感恩節五天連假北美票房為3,160萬美元，最終北美累積票房為5,520萬美元，全球票房1.27億美元。但該片未包含行銷支出的預算便高達2億美元，因此迪士尼在這部電影上賠錢。

在新冠疫情爆發後，電影院被迫關閉，迪士尼為充實Disney+串流平台的內容，使創意團隊疲於奔命，也在疫情期間讓院線電影直接數位發行，導致想看迪士尼新片的家長選擇在串流平台上看，而非電影院。外界也認為迪士尼的內容太重視孩童不理解的社會議題。

同時，環球影業旗下的兩大動畫工作室照明娛樂與夢工廠大放異彩。照明娛樂在去年上映的「小小兵2：格魯的崛起」，全球票房9.42億美元，夢工廠的「鞋貓劍客2」票房也達到4.85億美元，照明娛樂的「超級瑪利歐兄弟電影版」今年票房更衝破13億美元。

Exhibitor Relations資深票房分析師柏克說：「簡單來說，照明娛樂唯一的使命就是娛樂。它們的動畫電影美好又簡潔，家庭觀眾能領會。迪士尼有時試圖在動畫長片塞進太多意圖，近來已看不到動畫片的簡單明瞭。」

環球影業也不斷重啟以往備受歡迎的故事和角色。2016年來，照明娛樂所推出的影片都是系列電影，夢工廠最近十部動畫片中，只有三部是原創故事。