稅收抵免政策效應 美購車族改租電動車

由於美國拜登政府的7,500美元電動車稅收抵免政策，對租賃比購買還要寬鬆，促使今年美國購車族反而傾向長期租賃電動車、而非購買。

英國金融時報（FT）報導，根據美國線上購車顧問業者Edmunds的數據，今年11月約52%的電動車被租賃，遠高於一年前的8%；相形之下，傳統引擎汽車的租賃率約為22%。

FT指出，美國通膨削減法（IRA）中的7,500美元全額稅收抵免規定，也可適用於租賃電動車，而且不必像購買一樣，必須考量北美生產零件比率是否符合補貼條件。

Norm Reeves Hyundai Superstore總經理史帝芬斯說：「我們租賃電動車比例大幅上升。」「如果你租賃這種車，你就有資格獲得7,500美元的退稅，這是迄今為止的頭號原因。」

電動車的早期使用者起初偏好用租賃。2020年11月，消費者租賃的電動車佔銷量的65%，是傳統引擎車的兩倍多。但2021年租賃費率開始下降，去年持續下降，並在9月和10月下滑至7%觸底。供應鏈短缺導致新車庫存吃緊，而且在供應吃緊期間，汽車製造商停止租賃補貼。電動車的貶值速度也比汽油動力車快。

Edmunds主管考德威爾表示，結果是租車變得和買車一樣貴，因此「當時租賃實際上沒有意義」。但她說，現在租賃是「一個在財務上相當有吸引力的選項」，因為稅收抵免使每月更能負擔得起租車費。

能源和氣候政策業者Energy Innovation在日前發布的報告中，比較了擁有電動車與汽油引擎車的成本，發現聯邦稅收抵免「導致租車的平均每月租賃價格降低了12%」。 在大多數州，幾乎所有電動車款的租賃成本都比汽油動力車款更便宜。