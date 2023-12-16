字節跳動帳戶被暫停 因違規使用OpenAI技術

TikTok母公司字節跳動因違規使用OpenAI技術研發大模型，其帳戶被OpenAI暫停。字節跳動稱，他們獲得微軟使用GPT API技術的許可；OpenAI則強調，所有客戶必須遵守他們的使用政策。

美國科技網站The Verge與財經內幕（BusinessInsider）網站今天報導，字節跳動近期被曝未經許可使用OpenAI技術，導致帳戶被暫停。

知情人士透露，因字節跳動秘密使用若干技術，並應用於字節跳動的推薦演算法、語音辨識等領域，帶來可觀的商業利益。

於是OpenAI立即暫停其帳戶使用權限，同時字節跳動也招致批評，包括秘密使用OpenAI的技術，涉嫌侵權違反公平競爭，恐阻礙人工智慧技術的開放與普及。

字節跳動發言人賽斯（Jodi Seth）發表聲明辯稱：「字節跳動獲得了微軟使用GPT API的許可。我們使用GPT為非中國市場的產品和功能提供動力，但使用我們的自我發展模型為豆包提供動力，豆包僅在中國可用。」

「豆包」是字節跳動開發的AI聊天機器人，8月在上中國上線。

不過據字節跳動員工在內部通訊平台飛書海外版Lark 的聊天紀錄，他們討論如何藉由數據遮蔽（DataMasking）粉飾證據並大量使用OpenAI技術，因此種子計畫員工經常達到OpenAI API的訪問上限。

OpenAI發言人菲利克斯（Niko Felix）透過聲明，證實字節跳動的帳戶已被暫停，並說：「所有API客戶必須遵守我們的使用政策，以確保我們的技術被用於好的一面。」

報導指出，對於字節跳動來說，這無疑是嚴重的危機，不僅將蒙受直接的經濟損失和業務受阻，公司的聲譽和形象也受損，可能導致投資者和用戶的信心下降，影響公司的長期發展。