學習半導體經驗 雪梨高科技園區與竹科討論合作

澳洲近年關注半導體議題，有雪梨矽谷之稱的麥考瑞公園科技園區和雪梨大學等希望與台灣合作，預計明年赴竹科交流。新南威爾斯州創新科學與科技廳長錢錫馮說，加強與台灣的聯繫至關重要。

雪梨萊德市（Ryde）、麥考瑞大學（MacquarieUniversity）昨天在麥考瑞公園（Macquarie Park）新創區舉辦澳洲半導體機會與挑戰討論會，邀請新南威爾斯州議員、麥考瑞大學校長、新創區園區內高科技廠商與會，台灣DIGITIMES電子時報社長黃欽勇發表演講，評估澳洲機會及給予建議。

身兼新南威爾斯州（New South Wales）公平貿易廳、產業及貿易廳、創新科學與科技廳廳長的錢錫馮（Anoulack Chanthivong）表示，討論半導體時總會想到台灣及台積電，「加強與台灣的聯繫至關重要」。隨著人工智慧與技術進步，直到2030年，半導體需求會持續增加。儘管澳洲有全球機會，但某種程度上處於劣勢，經濟規模、技術與成熟度都不足。

錢錫馮說，澳洲首席科學家辦公室2020年12月發布澳洲半導體產業報告，研究提高新南威爾斯州參與半導體產業的能力，及在全球半導體產業鏈中的機會與挑戰。澳洲在半導體設計有很大的優勢，特別是4G與5G（第5代行動通訊技術），州政府與雪梨大學、新南威爾斯大學、麥考瑞大學，及澳洲聯邦科學與工業研究組織 （CSIRO）、澳洲國家實驗室等都有合作關係。

黃欽勇向中央社記者表示，澳洲必須思考自己在半導體產業的定位。澳洲市場不夠大、製造成本高、半導體人才也不足，不適合仿效他國尋求台灣半導體業在澳洲投資。他預期2030年世界將有8大國家或經濟體是半導體產業主要參與者，包括台灣、美國、中國、印度、歐洲、日本、韓國等7個，剩下一個目前有澳洲、新加坡等國競爭。

黃欽勇說，澳洲應利用自身優勢，澳洲是英語國家、且受到台灣高度信任，因此，澳洲的科學園區及頂尖大學可與竹科及台灣的大學進行雙邊人才培訓合作。例如，竹科在澳洲建立人才培育中心、雙方互相訓練積體電路（IC）設計人才等，都是可行方案。在人才建立同時，也把智慧城市建造起來。

雪梨萊德市去年率團到台灣考察智慧城市展，之後位於萊德市的麥考瑞公園高科技園區與新竹科學園區持續討論、研擬合作計畫，預計明年初公布方案。

此外，麥考瑞大學、雪梨大學、新南威爾斯大學等近來也成立高科技與創新辦公室，雪梨大學計劃明年來台與竹科廠商及大學交流，尋求人才培育合作。

各國借鏡台灣半導體經驗，不少國家的相關機構與新竹科學園區簽署合作備忘錄。例如竹科與印度電子協會10月簽署合作備忘錄，擴大台印產業交流。去年10月，竹科也與史瓦帝尼王國皇家科學園區簽署合作備忘錄，推動雙方在未來產業領域合作。