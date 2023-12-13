美CPI增3.1% 持續放緩

美國11月消費者物價指數（CPI）升幅比10月略高，為今年6月來新低，但整體而言大致符合預期；雖不會影響聯準會（Fed）本周會議將維持利率不變的結果，但也不至於使Fed明年提前降息。美股早盤在平盤附近狹幅波動，公債殖利率也維持平穩，投資人預期明年3月降息的機率下降。

美國勞工部12日公布，11月整體CPI比前月上升0.1％，比10月及市場預估的持平略高；但比去年同期上升3.1%，符合預估，但低於10月的3.2%年升幅。

剔除食物和能源價格的核心CPI，月升0.3%，符合預估，但略高於10月時的0.2%月升幅；比去年同期上升4.0%，與10月升幅相同，也符合預估。核心產品價格連續第六個月下降，不過扣除居住、能源之後的「超核心服務業」通膨率月升0.4%，高於10月升幅。房租、醫療及汽車保險費率上升，居住成本月升0.4%，抵消了汽油價格跌勢，中古車價格也出現5月來首次上升。上月實質時薪年升0.8%，與10月相同；實質周薪增加0.5%，遠優於10月的負0.1％。

經濟學者表示，通膨升勢雖持續減緩，以產品類最為明顯；但潛在的通膨壓力依然頑強，尤其是服務業，凸顯出抑制通膨的「最後一哩路」並不好走，尤其是勞動市場仍強，繼續支持消費支出。由於Fed擔心太早宣布戰勝通膨，只會使通膨再度加速上升，因此預料Fed本周會議將維持利率不變，而且也不會暗示明年可能的降息時機。好消息是實質薪資增加，有助於支持未來幾個月的消費支出，加上通膨持續趨緩，使經濟軟著陸的機率進一步提高。

嘉信證券投資策略長桑德斯表示，這份通膨報告「雖然大致符合預期，但我想並未像某些人士所希望的那麼好，在月比方面見到更大的放緩程度」。