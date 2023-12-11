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尹錫悅今訪荷 拚組晶片聯盟

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統尹錫悅11日出訪荷蘭，尋求建立「晶片同盟」。（路透）
南韓總統尹錫悅11日出訪荷蘭，尋求建立「晶片同盟」。（路透）

南韓總統尹錫悅十一日將赴荷蘭進行國是訪問，他表示此行重點在加強兩國之間至關重要的半導體產業合作。

尹錫悅接受法新社書面專訪表示，高科技晶片是現代全球經濟的命脈，從武器到汽車等各種領域都有使用，而南韓記憶體晶片的供應量約占全球百分之六十。

他說道，荷蘭是半導體生產設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）所在地，多年來兩國一直「以堪稱典範的方式」進行合作，這為全球半導體供應鏈的穩定做出貢獻。

但這個產業正受到地緣政治動盪的衝擊，半導體是美國與中國之間的競爭熱點，為取得晶片製造技術和供貨，雙方陷入激烈競爭。

ＡＳＭＬ供貨給南韓主要晶片製造商三星電子公司和ＳＫ海力士公司。尹錫悅到荷蘭國是訪問期間，將參訪ＡＳＭＬ總部。

尹錫悅還說，此行標誌著「韓國與荷蘭半導體聯盟」的關鍵轉折點，討論晶片合作是他這次訪問的「首要任務」。

這是韓荷一九六一年建交以來，南韓元首第一次到荷蘭進行國是訪問。

尹錫悅辦公室上周指出，南韓的目標是要跟荷蘭建立「晶片聯盟」，兩國政府、企業和大學都會參與其中。

荷蘭 晶片 半導體

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