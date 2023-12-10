歐盟達成AI立法初步協議

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐盟議員8日已對監管人工智慧（AI）的法規達成初步協議，內容包括規定政府在生物辨識監控方面使用AI及監管聊天機器人ChatGPT等AI系統的措施，朝舉世第一個推動AI法規的強權邁進。

歐盟內部市場執委布雷頓說：「歐盟成為首個為AI使用制定明確規則的大陸」，「歐洲把自己定位成開路先鋒，理解成為全球標準制定者的重要性。我相信這是歷史性的一天。」

這項協議要求基礎模型（如ChatGPT）和生成式用途的AI系統（GPAI），在問世前須遵守透明度規範，包括制定技術文件、遵守歐盟著作權法規、為用於訓練AI的內容提供詳盡摘要。

具有系統性風險、影響巨大的基礎模型，必須進行模型評估，以檢視和減輕系統性風險，並進行對抗性測試，若遭受嚴重攻擊須回報歐盟執委會，以確保資訊安全，並呈交能源效率報告。

政府只能在公眾場所，對特定犯罪的被害人、最嚴重犯罪的嫌犯、及阻止純粹、立即、或可預見威脅（如恐怖攻擊）的情況下，利用AI進行即時的生物辨識監控。

法案也禁止透過AI對民眾進行社會評分，也不得利用這類技術操控人類行為。

若企業未能遵守上述規範，將處以多達3,500萬歐元（3,771萬美元）或全球營收7%的罰款。

歐盟 風險 監控

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