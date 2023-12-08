谷歌Gemini完勝ChatGPT？ 專家一看展示影片揭蹊蹺

谷歌（Google）6日推出自家的生成式AI模型「Gemini」，迎戰問世一年多的ChatGPT，然而發布才過一天，外界已經開始質疑谷歌展示的性能有「粉飾造假」之嫌。

Gemini分為Ultra、Pro、Nano三種版本，Ultra功能最完整，Pro與Nano則是為運算資源較有限的應用程式量身打造。Nano是專為谷歌新款Pixel手機等設備打造；開發人員與企業則可在12月13日起開始使用Pro。功能最強的Ultra得等到明年初正式上線。

彭博資訊專欄作家奧森（Parmy Olson）8日撰文指出，谷歌公布的性能表顯示Ultra（藍色）在多數標準基準測試中都擊敗了GPT-4，包括高中物理、專業法律問題和道德情境等項目，「但只贏幾個百分點」。換句話說，谷歌的頂級AI模型只是在OpenAI至少一年前的成果上取得些微進展，而Ultra仍尚未對外公開。

奧森說，Gemini的展示影片確實令人印象深刻，僅憑一些毫無規則的點就能推斷出展示人員在畫一隻螃蟹，顯示谷歌DeepMind實驗室多年來訓練的推理能力。但影片展示的其他一些功能就並不獨特，ChatGPT Plus也具有類似推理能力。

此外，谷歌也承認這段6分鐘影片經過剪輯，描述欄中寫道：「為了展示用途，本影片有減少延遲，縮短Gimini的輸出，以求精簡。」這代表它實際給出回應的時間比影片更長。奧森還透露，就連影片中展示人員與Gimini一搭一唱都是預先設好的。

谷歌發言人回應彭博指出，那是透過「使用影片中的靜止圖幀，並給予文字提示」製作。也就是說，性能展示不是即時進行，是先讓Gimini看過靜態影像，透過人為編寫文本指令，要求Gemini預測來做出回應。這跟影片想呈現出的流暢人機互動有很大落差。

奧森認為，一年前谷歌這個「笨拙的搜索引擎巨擘」被OpenAI的ChatGPT打個措手不及，此後便一直希望趕上生成式AI浪潮。如今抓準OpenAI宮鬥剛落幕的機會，谷歌透過強力行銷想讓人們記住，他們擁有世上最強大的人工智慧研究團隊之一，藉此吸引OpenAI的企業客戶轉投陣營。

奧森表示，外界應對此保持謹慎，因為「谷歌仍在從後趕上」。麻省理工科技評論（Mit Technology Review）指出，發表Gemini對谷歌而言是跨出一大步，但對整體業界不算是。華盛頓大學轉攻線上搜尋的教授沙赫（Chirag Shah）將此比喻為每年蘋果iPhone發表會，「不太令人印象深刻，畢竟我們已看得太多」。