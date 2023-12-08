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台積電ADR追隨費半上漲 較台北交易溢價10.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四上漲1.5%，收在99.29美元，較台北交易溢價10.5%。費城半導體指數同日大漲2.8%。

那斯達克綜合指數周四大漲，止住美股連三天頹勢，Alphabet和超微（AMD）引爆又一波對人工智慧（AI）的熱情，大型科技股領軍反彈。那斯達克綜合指數大漲1.4%，報14,339.99點，道瓊工業指數漲0.2%，報36,117.57點。標普500指數上漲0.8%，收在4,585.59點。

Alphabet大漲5.3%，分析師對Google 母公司推出最新AI模型感到雀躍；而超微飆漲近10%，該公司估計其資料中心用AI晶片潛在市場今年可能達到450億美元。

台灣加權股價指數周四下跌81.98點，收在17,278.74點，台積電跌0.7%收在566.00元。聯電跌0.9%，收在48.45元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 136.49 +0.93 126.50 7.90

中華電 CHT 120.28 -0.34 121.00 -0.60

台積電 TSM 625.25 +1.47 566.00 10.47

聯電 UMC 49.12 +1.04 48.45 +1.38

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 Alphabet

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