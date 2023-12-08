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G7線上峰會 承諾擴大限制俄

聯合報／ 記者張文馨陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
G7領袖六日舉行線上會議，烏克蘭總統澤倫斯基也受邀參加，在基輔透過視訊會談。（路透）
G7領袖六日舉行線上會議，烏克蘭總統澤倫斯基也受邀參加，在基輔透過視訊會談。（路透）

七大工業國集團（Ｇ７）領袖六日舉行線上會議，並邀烏克蘭總統澤倫斯基與會。會後聲明（下稱聲明）強調，Ｇ７重申對支持烏克蘭爭取主權獨立及領土完整的堅定承諾永不動搖，也將持續限制對俄羅斯軍工業基礎不可或缺的一切物品輸俄。

包括美國總統拜登與英國首相蘇納克在內的基輔關鍵盟友，均參加前述會議。聲明呼籲，其他國家和Ｇ７採取一致行動，即刻停止向俄國提供物資支持，否則將面臨嚴重代價。Ｇ７亦譴責俄國攻擊烏克蘭的關鍵及民用基礎設施，將協助烏克蘭重建與復興。

根據聲明，Ｇ７決定支持烏克蘭另覓更多方法，限制俄國籌募侵烏軍費的能力，包括自明年起限制進口俄國鑽石的新措施，還有將加強執行對俄國石油祭出的價格上限。另鑑於俄國尋求利用冬天當作對付烏克蘭人的武器，Ｇ７正增加其提供人道援助及關鍵能源協助的作為。

澤倫斯基向Ｇ７領袖示警說，俄國只寄望一件事，就是明年自由世界的團結將瓦解；俄國也以為，美歐將示弱、將不會以適當的水準，保持對烏克蘭的支持；俄國總統普亭已大幅加強施壓烏俄戰場前線，例如烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡周邊。澤倫斯基並強調，「為了以下動機，我們必須贏得此戰：那就是為了烏克蘭人民及全歐洲，這場進行中的戰鬥，攸關烏克蘭和歐洲的命運」。

由於歐盟準備下周召開峰會，澤倫斯基另藉此場合向廿七個歐盟國家喊話，要求它們「履行」與基輔開始入會談判的承諾。

聲明寫道，Ｇ７盼建立具建設性和穩定的對中關係，肯定中國大陸在國際社會的角色，有必要在全球挑戰和利益重疊之處與中方合作。Ｇ７的政策並非旨在傷害中國或阻撓中國經濟發展，遵守國際規範並不斷發展的中國將符合全球利益。Ｇ７呼籲北京敦促莫斯科無條件從烏克蘭撤軍。

此外，聲明又再提到台海和平穩定重要，對全球安全繁榮亦不可或缺。Ｇ７對台基本立場不變，包括「一中政策」，呼籲和平解決兩岸議題。和五月廣島峰會後的聯合聲明相比，兩岸相關措詞皆未變。

烏克蘭

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