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SpaceX最新估值 傳站上1,750億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的太空公司SpaceX，傳出最新估值已經超過1,750億美元。 路透
馬斯克的太空公司SpaceX，傳出最新估值已經超過1,750億美元。 路透

知情人士向彭博資訊透露，特斯拉執行長馬斯克的太空事業SpaceX，最近展開內部人股票交易的初步討論時，對還沒有上市的SpaceX的最新估值，來到1,750億美元以上。

部分消息人士表示，這家美國目前估值最高的新創公司，正在討論的這宗內部人股票交易，金額介於5億到7.5億美元之間；SpaceX考慮每股交易價格大約95美元。

了解這宗內部股票交易討論的人士說，基於買賣雙方的興趣，交易條件與規模都還有可能改變。

SpaceX最新傳出的1,750億美元估值，比它今年夏天得到出價所換算出的1,500億估值，又再多出250億美元。

彭博向SpaceX查證時，未獲立即回應。

總部在美國加州Hawthorne的SpaceX，目前以獵鷹火箭獨霸商用太空發射服務，客戶除了民營企業，也包括美國國家航空暨太空總署（NASA）與其他政府機構。SpaceX同時經營低軌衛星網際網路服務事業星鏈（Starlink）。

SpaceX 太空 美國

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