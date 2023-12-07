SpaceX最新估值 傳站上1,750億美元

因為採訪，我見過查理．蒙格4次。前3次，是在波克夏股東會的國際聯合記者會上。連續3年，《今周刊》都爭取到獨家採訪權利，記者會上雖有問答來往，但談不上交流。第4次，蒙格親筆的著作《窮查理的普通常識》（Poor Charlie's Almanack）中文繁體版問世，他難得答應亞洲獨家專訪。我跟同事，飛越了太平洋，跨進了位於洛杉磯辦公室，整整60分鐘的時間，就我們兩個坐下來，進行一對一的訪談。

2023-12-07 06:20