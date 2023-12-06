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巴拿馬塞船 航商繞遠路

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

隨著巴拿馬運河因乾旱而實施通行管制，最近塞船問題加劇，目前已有美國柴油運輸船被迫改走麥哲倫海峽，繞道南美洲航向智利，是2020年以來首次有貨船改走這樣的遠路。

根據彭博船舶追蹤與Kpler的資料，在美國路易斯安那州的碼頭載運超低硫柴油、要運往智利瓦爾帕萊索（Valparaiso）的貨輪Green Sky，目前航行路徑不是經由巴拿馬運河，而是朝南美洲東岸航行，前往麥哲倫海峽。Kpler指出，這是自2020年以來，第一次有美國墨西哥灣地區柴油貨輪走這條航線。

若船隻走這條路線，會比經由巴拿馬運河多花大約一周的航行時間。然而，此時巴拿馬運河卻因水位太低而限縮船隻通行量，像是有一處船閘會由加通湖引進的湖水注入閘室幫助船隻通行，但加通湖今年的雨量卻太少。這導致航商不是支付幾百萬美元的插隊費來取得快速通關資格，就是得繞遠路走別的路線。

無論是哪種選擇，都會在各國政府正努力馴服通膨之際，增加航商的成本。Argus Media的資料顯示，11月下旬，美國墨西哥灣地區載運燃料前往智利的運費成本，已飆上紀錄新高，每艘貨輪需要460萬美元；這是今年初的兩倍多。

除了Green Sky時隔三年後，成為第一艘選擇改道麥哲倫海峽的墨西哥灣柴油輪，彭博說，美國德州、路州一些煉油廠已經規劃在巴拿馬運河太塞的時候，讓載油輸往歐洲市場的油輪，改道大西洋航線。

以往巴拿馬運河通行受限大多是因為維修之故，時間不會太久，這次因氣候問題導致航運受限。未來幾個月可能仍難以見到舒緩跡象，因為巴拿馬運河正進入乾季，這通常發生在每年12月到隔年4或5月。

British American Shipping公司執行長斯奈爾（Paul Snell）說：「我們面臨的是較少的運能、較多次的航行、較高的成本、較沒效率的供應鏈。每個人必須絞盡腦汁，決定下一步要怎麼做。」該公司每年會運送約2萬到4萬只貨櫃。

巴拿馬運河 美國 智利

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