Fed降息說 伊爾艾朗唱反調

經濟學家伊爾艾朗表示，他相信美國聯準會（Fed）已經完成升息，但Fed不會為市場預期的明年降息幅度背書。他強調，投資人預期2024年經濟成長減緩雖然沒錯，但投資人預期利率將大幅下降，以致股、債雙雙大漲，反而使金融情勢大為寬鬆，甚至使Fed可能必須再度升息。

英國劍橋大學女王學院院長伊爾艾朗5日接受彭博廣播訪問時表示，「我的確相信Fed已經完成升息，但不認為Fed會為市場所預期的明年降息幅度背書」，Fed在放鬆政策之前，想要看到更多勞動市場持續寬鬆的信號，而且服務業通膨持續偏高仍相當麻煩。

他認為，Fed將會容忍通膨高於2%目標，但投資人預期利率將大幅下降，則是反應過了頭。最近美國金融市場高度預期明年Fed將降息，已使公債殖利率劇降。10年期殖利率10月時曾一度衝破5%，但現在只剩4.3%；美股也連袂大漲，標普500指數11月勁揚約9%。

他強調，Fed現在應該做的並非強力解決通膨，而是「繼續承諾未來通膨將降到2%目標，但容忍高於目標的通膨，亦即不要使通膨率迅速降到2%」。他表示，後疫情時代由於勞動市場與供應鏈發生改變，因此3%的通膨目標可能較為合適；但Fed「不會將2%的目標上修，因為他們不想損及信譽」。

他說，「到最後Fed將面臨以下的選擇：堅持2%目標，並使經濟面臨衰退風險；或是容忍較高的通膨率，不使經濟陷入衰退，並發現這才是穩定的情況，也不會使通膨預期失根。我希望Fed會選擇第二種」。